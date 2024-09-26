Кофе: правда и мифы, которые следует развеять

Кофе стал настолько привычной частью нашей жизни, что многие не задумываются о его влиянии. Однако некоторые распространенные представления о кофе могут быть совершенно ложными.

Издание eatthis.com обратилось к экспертам-диетологам, чтобы опровергнуть 7 самых распространенных мифов о кофе. Узнайте больше о влиянии этого напитка на ваш организм.

Миф 1. Кофе вреден для диабетиков

Исследования показывают, что регулярное потребление кофе может снизить риск развития сахарного диабета. "Согласно исследованиям, риск развития диабета 2 типа снижается на 7% с каждой чашкой кофе в день", – отмечает диетолог Роксана Эхсани.

Тем, кто имеет повышенный риск, следует рассмотреть возможность включения кофе в свой рацион, но следует избегать добавления сахара и сливок.

Миф 2. Растворимый кофе не полезен

Карисса Гэллоуэй, диетолог, уверяет, что растворимый кофе не теряет своих полезных свойств. Хотя в нем может быть меньше антиоксидантов, чем в обычной, она все еще остается полезной.

Миф 3. Кофе вызывает обезвоживание

Кофе обладает легким мочегонным эффектом, но это не означает, что он приводит к обезвоживанию. "Поскольку кофе – это жидкость, ее влияние на обезвоживание компенсируется содержанием воды", – объясняет Эми Шапиро, зарегистрированный диетолог.

Миф 4. Кофе ухудшает физическую активность

Напротив, кофе может улучшить физическую производительность. "Кофеин способен повысить как физическую, так и умственную работоспособность", – утверждает Эхсани. Спортсмены часто отмечают меньшее чувство усталости и улучшение выносливости во время тренировок.

Миф 5. Кофейные напитки – это просто калории

Многие диетологи считают, что не все кофейные напитки должны быть запрещены. "Чистый кофе низкокалорийный, примерно 1 калория на чашку", – говорит Гэллоуэй.

Проблема часто основывается на добавках. Она советует попробовать "proffee" – коктейль с белком и кофе, чтобы удовлетворить вкус без лишних калорий.

Миф 6. Кофе тормозит рост подростков

Предыдущие исследования изучали влияние кофе на людей с остеопорозом, однако, по словам Шапиро, кофе не причиняет вреда, если соблюдать умеренность. "Небольшое количество молока может компенсировать возможное уменьшение усвоения кальция", – добавляет она.

Миф 7. Кофе не здоров

Кофе богат антиоксидантами и питательными веществами. "Этот напиток является основным источником антиоксидантов в рационе многих людей. Исследования указывают на снижение риска развития различных заболеваний, включая диабет и болезнь Альцгеймера", – подчеркивает Эхсани.

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