5 лучших чаев для ускорения обмена веществ для похудения

Некоторые виды чая могут активизировать сжигание калорий. К примеру, чай может повысить ваш метаболизм на 10%, даже без физических нагрузок или строгих диет.

Чай содержит полезные для здоровья соединения, называемые катехинами. Они могут работать в тандеме с кофеином для ускорения метаболизма. Список самых полезных чаев опубликовало издание eatthis.com.

Зеленый чай

Зелёный чай способен активизировать ваш метаболизм. По результатам 12-недельного исследования, участники, которые употребляли 4-5 чашек зеленого чая ежедневно и выполняли 25-минутную тренировку, теряли на два килограмма больше и снижали процент жира в теле.

Зеленый чай содержит катехины – антиоксиданты, которые способствуют высвобождению жира из жировых клеток и помогают печени превращать жир в энергию. Мета-анализ показал, что употреблявшие катехины теряли в среднем на 1,5 кг больше, чем контрольная группа. Важно: выбирайте настоящий зеленый чай, а не подслащенные напитки.

Чай улун

Этот китайский напиток, богатый антиоксидантами, не только улучшает пищеварение и поддерживает нормальный уровень холестерина, но может стимулировать метаболизм. Подобно зеленому чаю, улун содержит катехины, способствующие похудению. В шестинедельном исследовании участники регулярно пили улун, теряли около 0,5 кг в неделю.

Йерба Мате

Этот чай обладает мощным термогенным эффектом, активируя сжигание калорий и повышая чувствительность к инсулину. В исследовании участников разделили на две группы: одна получала плацебо, другая – 1000 мг йерба мате. Результаты показали, что употребление йерба мате усиливает положительный эффект физических нагрузок на метаболизм.

Чай с ягодами годжи

Эти сушеные ягоды славятся своими полезными свойствами. Они используются в традиционной медицине, но также помогают в процессе похудения. В исследовании, опубликованном в журнале Американского колледжа питания, участники, получавшие экстракт годжи, сжигали на 10% больше калорий, чем контрольная группа, причем эффект длился до 4 часов.

Ореховый чай

Этот чай содержит больше кофеина, чем обычный кофе, и помогает проснуться утром. Исследование в American Journal of Clinical Nutrition показало, что потребление 100 мг кофеина может повысить метаболизм на 3-4 часа у людей с нормой веса и у тех, кто имеет лишний вес.

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