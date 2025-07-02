Кофе против талии: 5 ошибок, мешающих похудеть

Многие не представляют свое утро без чашки ароматного кофе, ведь он заряжает энергией и создает ощущение комфорта. Но хотя кофе имеет немало полезных свойств, некоторые привычки, связанные с его употреблением, могут свести на нет все преимущества.

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Особенно это касается тех, кто стремится иметь плоский живот и следит за своим весом. Издание eatthis.com рассказывает о самых вредных кофейных привычках, которые могут мешать вам достичь желаемой формы.

Научные исследования – вероятно, инициированные заядлыми поклонниками кофе – свидетельствуют о его пользе: продление продолжительности жизни, улучшение зрения и стимуляция обмена веществ.

"Кофеин способен поддерживать усилия для снижения веса. Кофе содержит антиоксиданты, обладает мочегонным действием и может способствовать лучшей работе кишечника у людей с расстройствами пищеварения. Он также повышает уровень энергии, что важно во время тренировок и способствует сжиганию калорий", – отмечает диетолог Триста Бест.

Впрочем, польза кофе в значительной степени зависит от того, как именно вы его потребляете.

1. Избыток сахара

Хотя сам кофе содержит полезные антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, добавление сахара нивелирует эти преимущества. Перегрузка напитка сладостями вызывает воспалительные процессы, а недостаток питательных веществ при этом лишь усугубляет ситуацию.

Диетолог Клара Лоусон объясняет, что чрезмерное потребление подслащенного кофе быстро приводит к превышению суточной нормы сахара, особенно учитывая количество чашек, которое пьет средний американец.

"Женщинам рекомендуется употреблять не более 6 чайных ложек сахара в день, а мужчинам – до 9 ложек, чтобы сохранять здоровый вес и избегать хронических болезней. Если вы пьете по 3-4 чашки кофе ежедневно со сладкими добавками, это вредит вашему организму больше, чем кажется", – отмечает Лоусон.

Совет: если вам сложно полностью отказаться от сахара, старайтесь хотя бы учитывать его общее количество в ежедневном рационе, чтобы не превышать допустимую норму.

2. Чрезмерная "изысканность" напитка

Если вы не представляете своего дня без модного латте или мокко – это ваше дело. Но не стоит рассчитывать, что такой кофе поможет вам получить плоский живот.

"Многие кофейные напитки вроде мокко или фрапучино содержат столько сахара и калорий, что одна порция может превысить вашу дневную норму. Среди наиболее вредных добавок: взбитые сливки, сиропы с шоколадом и избыток сахара", – предостерегает Лоусон.

Решение: готовьте кофе дома, используя простые ингредиенты. Так вы сможете лучше контролировать состав напитка. Попробуйте домашние альтернативы по советам диетологов – существует множество вкусных, но менее калорийных вариантов.

3. Добавление сливок

Кофе настолько ассоциируется со сливками и сахаром, что редко подается без этих компонентов. Но если вы добавляете жирные сливки, это напрямую влияет на набор веса.

"Калорийность резко возрастает, когда вы обогащаете кофе сливками, особенно если они содержат много жира", – говорит Триста Бест.

Кроме высокой калорийности, многие магазинные сливки имеют в составе искусственные ингредиенты, снижающие пользу самого кофе. Попробуйте заменить сливки на молоко. Например, чашка кофе с молоком добавит примерно 30-40 ккал, тогда как со сливками – более 120 ккал.

4. Зависимость от ароматизированного кофе

Чем чаще вы пьете кофе с подсластителями или ароматизаторами, тем сложнее вернуться к его естественному вкусу. А такая привычка может серьезно навредить усилиям по похудению.

"Одна из самых вредных привычек для тех, кто стремится к плоскому животу – это регулярное потребление ароматизированного кофе. Такие напитки обычно содержат много лишних калорий и жиров", – утверждает Бест.

Лучший выбор: черный кофе или напитки с природными подсластителями. Отличная альтернатива – добавить немного корицы. Она не только придает приятный вкус, но и способствует улучшению обмена веществ.

5. Кофе + десерт

Этот классический дуэт давно прижился в кафе и дома, но действительно ли он так безопасен для фигуры? Если вы время от времени позволяете себе кофе с печеньем или пирожным – ничего страшного. Но когда это становится регулярной привычкой, стоит задуматься.

"Сочетание кофе со сладким – одна из худших привычек для вашей талии, если это случается регулярно", – предупреждает Лоусон.

Отдавайте предпочтение черному кофе без добавок и сочетайте его с питательной пищей – фруктами, орехами или нежирным йогуртом.

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