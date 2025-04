Кофе с белковым порошком: преимущества и польза для здоровья

Хотите увеличить потребление белка на завтрак? Добавление белкового порошка в ваш утренний кофе может быть эффективным методом в случае, если вы знаете, как его использовать.

Чтобы получить максимальную пользу, важно выбрать правильный тип белкового порошка и знать, как приготовить его, чтобы он был вкусным и эффективным. Что именно об этом стоит знать и какие преимущества такого напитка, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущества кофе с протеиновым порошком

Кофе с протеиновым порошком поможет получить дополнительный заряд энергии, белка и питательных веществ, даже если вы пропускаете полноценный завтрак. Такой вариант также полезен для тех, кто хочет поддержать баланс между энергией и восстановлением после тренировок. Протеиновый порошок может улучшить когнитивные функции, поддержать сердце и пищеварение, а также ускорить метаболизм, предоставляя важные витамины.

Можно ли употреблять такой напиток, если у вас чувствительный желудок?

Если вы чувствуете тошноту или раздражение после кофе, добавление протеинового порошка может помочь, но эффект будет зависеть от чувствительности вашего желудка к кофеину. Некоторым людям также может помочь употребление белка вместе с кофе для уменьшения симптомов кислотного рефлюкса.

Однако важно помнить, что сочетание кофе и белкового порошка может создать неприятную текстуру, поэтому стоит обращать внимание на то, как именно вы добавляете порошок. Чтобы избежать излишней густоты, можно экспериментировать с различными способами смешивания.

