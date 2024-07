Кофе с добавками и обед в наушниках: какие привычки мешают вам вести здоровый образ жизни

Вести здоровый образ жизни не так и сложно, особенно если избавиться от пищевых привычек, которые негативно влияют на ваш организм.

Для этого для начала нужно разобраться, чего же не стоит делать. В этом поможет список Eat This Not That.

Вы пьете большую часть своих калорий

Да, эта вредная пищевая привычка касается всего: от газированных напитков и алкоголя до очистительных соков и чая в бутылках. Это потому, что напитки часто не содержат полезных жиров и клетчатки: двух сытных питательных веществ, которые утоляют чувство голода. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что участники в конечном итоге выпивали больше (и, следовательно, потребляли больше калорий), пока не чувствовали себя удовлетворенными по сравнению с тем, когда они ели твердую пищу.

Вы едите всю еду, которую найдете

Постоянно держа здоровые закуски под рукой, вы сможете контролировать этот процесс. Нарежьте овощи и храните в холодильнике, чтобы погружать их в хумус, держите фрукты в миске на столе и запаситесь ассортиментом орехов.

Вы едите, когда вы не голодны

Каждый раз, когда вы видите еду, которая соблазняет вас, спросите себя: "Действительно ли я голоден?" Проверьте себя, выпив чашку воды и выждав 10 минут. Согласно исследованию Physiology & Behavior, примерно в 60% случаев люди неадекватно реагируют на жажду, употребляя пищу вместо питья. Это одна из причин, почему вы постоянно голодны.

Вы всегда пытаетесь приготовить что-нибудь новое

Вы возвращаетесь домой слишком поздно, и вы слишком измотаны, чтобы иметь дело с ужином. В девяти случаях из десяти решением есть либо заказ, либо разогрев замороженной пиццы. Проблемы с этими решениями состоят в том, что средняя пища на вынос может превышать 1000 калорий, а замороженная пицца не является хорошо сбалансированной диетической пищей вашей мечты.

Вы слушаете музыку во время еды

Пора раз и навсегда покончить с телеобедами. Согласно исследованию "Качество пищи и предпочтений" люди, слушавшие музыку в наушниках во время еды, потребляли значительно больше той же пищи, чем те, кто не глушил.

Вы выпиваете бокал чего-нибудь перед сном

Алкоголь может вызвать сонливость, но он препятствует вашей способности получить качественный глубокий сон позже ночью. В идеале не употребляйте напитки за 90-120 минут до сна. Это даст вашему организму достаточно времени для метаболизации алкоголя, прежде чем ваше тело перейдет в глубокую стадию сна.

Вы пьете кофе с добавками

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Public Health, исследователи обнаружили, что почти 70% потребителей кофе пьют кофе с калорийными добавками (включая сахар и сливки); из этих людей около 16% ежедневного потребления калорий приходится на кофейный напиток. Эти 16% означают дополнительные 70 калорий в день больше, чем люди, не пьющие кофе.

