Лучшие диеты для вашего здоровья: как эффективно сбросить вес

Иногда сложно выбрать правильную диету, учитывая многочисленные доступные варианты. От кето до интервального голодания и фруктовой диеты – выбор огромный. Eatthis подготовил самые лучшие диеты для общего здоровья.

1. Средиземноморская диета

Средиземноморская диета способствует уменьшению потребления красного мяса, добавленного сахара и насыщенных жиров. В ней рекомендуется есть фрукты, овощи, орехи и нежирные белки, такие как рыба. Эта диета особенно эффективна для профилактики хронических заболеваний, поддерживает здоровье сердца и мозга и способствует похудению.

2. DASH-диета

Диета DASH (Диетические подходы к остановке гипертонии), занимающая второе место, специально разработана для борьбы с высоким кровяным давлением. Она предполагает увеличение потребления продуктов с низким содержанием соли и высоким содержанием клетчатки, а также отказ от насыщенных жиров и добавленного сахара. Потребление натрия постепенно уменьшается с 2300 до 1500 мг в день.

3. Флекситарианская диета

Третье место занимает флекситарианская диета, предлагающая гибкий подход к вегетарианству. Она позволяет иногда употреблять мясо, поощряя при этом высокое потребление фруктов и овощей. Эта диета снижает риск сердечных заболеваний, диабета и рака.

4. Диета WW (Weight Watchers)

Диета Weight Watchers сосредоточена на снижении веса и повышении осведомленности об источниках калорий. Она использует систему SmartPoints, где еда и активность отслеживаются через приложение. Каждому продукту присваивается определенное количество баллов, что поощряет сбалансированный подход к питанию и постепенную, последовательную потерю веса.

5. Диета клиники Майо

Пятое место занимает диета клиники Майо. Она ориентирована на устойчивые изменения образа жизни, состоящей из двух фаз. Начальная фаза дает толчок к похудению, позволяя сбросить до 10 кг за две недели. На втором этапе участники узнают о размере порций, выборе продуктов питания и физических упражнениях, которые помогут поддерживать стабильную потерю веса.

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