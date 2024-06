Привычка, которая помогает похудеть: почему завтрак очень необходим

Вы наверняка слышали, что начинать день со здорового завтрака является важной составляющей любой программы похудения. Но есть также мнение о том, что пропуск завтрака поможет потере веса.

Такая рекомендация является одной из самых плохих, считают специалисты. Ведь, выбирая пропуск завтрака, вы будете испытывать плохое настроение и усталость, пишет Eat This Not That.

Такое поведение, когда вы пропускаете утренний прием пищи, не будет помогать вам похудеть, а будет негативно влиять на ваше общее состояние.

Иногда у нас не хватает времени, чтобы приготовить утренний завтрак, но эта привычка завтракать не должна исчезать и является очень важным этапом питания. Эксперты настаивают, что завтрак можно планировать заранее.

Если вам не хватает идей для полезных завтраков, попробуйте заварить овсянку, приготовить йогуртовое парфе или чиа-пудинг. Это позволит избежать простого перекуса и обеспечит вас энергией и питательными веществами в течение дня.

