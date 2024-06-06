Как пропуск завтрака влияет на развитие деменции: самые плохие привычки для памяти

Перспектива ухудшения когнитивных функций с возрастом может вызвать беспокойство, особенно когда мы наблюдаем, как члены нашей семьи теряют память. Деменция – широкий термин, который охватывает снижение когнитивных функций, включая память, и оказывает существенное влияние на повседневную жизнь людей. По словам Eatthis, деменцией страдают около 6 миллионов американцев, что превышает показатели легкой потери памяти, связанной с естественным старением.

На вероятность развития деменции в дальнейшей жизни оказывают влияние многочисленные факторы, такие как пищевые привычки, физическая активность, возраст и генетика. В исследовании, опубликованном в японском журнале Human Sciences of Health-Social Services, ученые обнаружили неожиданную ежедневную привычку, увеличивающую риск развития деменции в четыре раза.

Исследование проводилось в течение шести лет в сельской фермерской общине вблизи крупного города в Японии и охватило более 500 взрослых в возрасте 65 лет и старше. Надежный анализ позволил выявить несколько привычек, распространенных среди участников, в частности, пропуск завтрака, перекусы в течение дня, пренебрежение потреблением соли и пренебрежение потреблением питательных веществ.

Удивительно, пропуск завтрака оказался самым влиятельным фактором в диагностировании деменции. Участники, пропускавшие утренний прием пищи, имели в четыре раза более высокую вероятность получить диагноз по сравнению с теми, кто регулярно завтракал. Хотя завтрак оказался ключевым в этом исследовании, все четыре ежедневные привычки нуждаются в рассмотрении, поскольку они влияют на деменцию, подчеркивая важность сбалансированного питания для снижения ее риска.

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