Кофе с корицей: как этот напиток поможет получить стройную талию

Утренний кофе для многих из нас – не просто привычка, а настоящий ритуал пробуждения. Он помогает проснуться, повысить энергию и настроиться на день.

Видео дня

Но знали ли вы, что чашка правильно приготовленного кофе может еще и способствовать похудению? Секрет в простом ингредиенте, который способен сделать ваш любимый напиток еще более полезным, пишет eatthis.com.

Прежде всего стоит отметить, что один только кофе может немного ускорить метаболизм, что способствует потере веса и уменьшению объема талии. Кофеин активирует работу мозга, а организм при этом работает более эффективно. Поэтому регулярное употребление черного кофе может стать небольшим шагом к снижению веса, если вы не добавляете в напиток лишнего сахара или сливок.

Как предупреждает диетолог Лиза Ричардс: "Некоторые кофейные напитки могут добавлять калории и жир в рацион без нашего ведома". Она советует избегать сладких ароматизированных вариантов, ведь, как только они становятся привычкой, отказаться от них трудно.

Но есть простой способ сделать черный кофе еще более полезным для плоского живота. Ричардс советует добавлять в напиток корицу. "Корица усиливает термогенез в организме", – объясняет она, имея в виду процесс выработки тепла телом, – "что помогает сжигать больше калорий".

Исследование, опубликованное в журнале Metabolism, подтверждает, что корица – это натуральный ингредиент, который способен стимулировать сжигание калорий без использования сложных или синтетических добавок. Достаточно просто посыпать кофе корицей, чтобы получить подобный эффект.

Корица полезна не только для уменьшения объема талии. Добавление этой специи в утренний напиток приносит и другие преимущества: она помогает контролировать уровень сахара в крови и обладает антиоксидантными свойствами, которые исследуют в контексте деменции, ВИЧ и даже рака.

Кроме того, корица просто замечательно на вкус. Ричардс замечает: "Добавление корицы в кофе не обязательно должно быть сезонной традицией. Этот простой шаг может стать ежедневной привычкой, которая поможет не только избежать лишних килограммов, но и ускорить их снижение".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем полезна корица для организма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.