Кофе, сок или чай: какие напитки нужно добавлять в свой рацион

Для защиты тела от потенциально вредных молекул, известных как свободные радикалы, повреждающие клетки и способствующие окислительному стрессу, необходимо применять антиоксиданты. Ведь окислительный стресс увеличивает риск болезней сердца.

Он также помогает защититься от рака и других хронических болезней. Один из способов повысить количество антиоксидантов – добавление в свой рацион напитков, насыщенных этим компонентом, пишет OBOZ.UA.

Зеленый чай: особенно богат природным антиоксидантом

Вам поможет в лечении разных заболеваний зеленый чай. Ведь в нем большое количество катехина (природного антиоксиданта) и эпигалокатехингалатама (EGCG). Следует помнить, что зеленый чай матча имеет максимальное количество антиоксидантов. Ученые доказали, что он содержит в 137 раз больше антиоксидантов, чем низкий сорт чая.

Кофе: содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай

Однако еще больше антиоксидантов в кофейных зернах, ведь ученые обнаружили около 1000 антиоксидантов в необработанных кофейных зернах. В кофе очень много разных антиоксидантов, таких как кофейная кислота, хлорогеновая кислота, катехин, кверцетин и рутин. А это важные антиоксиданты, которые помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Гранатовый сок: очень мощный, но пейте его в умеренных количествах

Среди фруктовых соков отдавайте предпочтение гранатовому соку, содержащему больше антиоксидантов, чем другие. В нем высокое количество химических веществ под названием полифенолы, являющиеся мощными антиоксидантами. Они ведь существенно помогают удалить свободные радикалы, защитить клетки от повреждения и уменьшить воспаление. В то же время потребляйте умеренно из-за недостаточной клетчатки.

Кокосовая вода: пейте только свежую, не обработанную

Большая доза антиоксидантов содержится в кокосовой воде. Также можно найти важные микроэлементы, такие как калий, витамин С и марганец. Это отличный напиток после тренировки, поскольку антиоксиданты в нем могут нейтрализовать окислительный стресс и свободные радикалы, образующиеся во время физических упражнений.

Свекольный сок: полезный для очищения крови и печени

И наконец еще один источник антиоксидантов – свекольный сок. Здесь множество антиоксидантов под названием беталаин, который помогает в детоксикации нашего организма. Благодаря ему расщепляются токсины. Если вы потребляете только 1/4 стакана свекловичного сока, то устраните последствия повреждения свободными радикалами. Также свекла полезна для очищения крови и печени.

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