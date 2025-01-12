Когда лучше есть, чтобы похудеть: оптимальное расписание приема пищи для снижения веса

Быстрое похудение требует не только диеты и физических упражнений, но и внимательного подхода к обычным привычкам. Кроме того, что важно следить за тем, что мы едим, не менее значимо и время приема пищи.

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Эксперты считают, что оптимальное расписание питания может значительно ускорить процесс понижения веса. Диетолог Мелисса Митри делится с eatthis.com советами о том, как организовать питание для достижения наилучших результатов.

По словам эксперта, организм лучше усваивает пищу в начале дня, что позволяет использовать ее для энергии, а не хранить в виде жира. Это обусловлено работой гормонов, таких как инсулин, которые более активно функционируют в первой половине дня в соответствии с нашим циркадным ритмом.

Установите временные рамки питания

Митри советует: "Самый лучший период для приема пищи – с 7:00 до 15:00. Исследования свидетельствуют, что питание исключительно в этот промежуток времени способствует эффективной потере веса, стабилизации давления и улучшению настроения".

Хотя это идеальные временные рамки, не все могут строго их соблюдать. В таком случае рекомендуется по крайней мере избегать еды после 20 часов. Хотя исследования, прямо подтверждающие это правило, пока ограничены, многие специалисты соглашаются с таким подходом.

Митри добавляет: "Вместо этого следует сосредоточиться на том, чтобы потреблять основное количество калорий до обеда. Оптимально установить временной промежуток приема пищи продолжительностью 8-12 часов, например, с 8:00 до 20:00. Это позволит организму 12 часов отдыхать от еды и поддерживать метаболизм".

Завтрак – главный прием пищи

Чтобы ускорить снижение веса, важно обращать внимание на время и состав каждого приема пищи. Исследования показывают, что потребление большей части калорий во время завтрака, а не ужина, помогает терять вес более эффективно.

Митри советует сосредоточиться на белковой пище в первой половине дня. "Большее содержание белка во время завтрака помогает контролировать гормоны голода и уменьшать аппетит в течение дня", - отмечает она. Это также способствует меньшему потреблению калорий во второй половине дня. Исследования показывают, что организм более эффективно сжигает калории после завтрака, чем после ужина.

Белок – польза на вашей тарелке

Чтобы обеспечить достаточным количеством белка, на завтрак можно приготовить омлет с овощами, дополнить его порцией фруктов и греческим йогуртом. Важно включать белковые продукты в каждый прием пищи, но именно завтрак должен быть самым калорийным.

В течение дня можно добавлять такие источники белка как индейка, рыба, курица, бобовые, орехи, семена, тофу, а также нежирные молочные продукты. Это поможет поддерживать энергию и будет способствовать снижению веса.

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