Когда лучше употреблять белок: до или после тренировки

Правильное питание – важный элемент эффективного тренировочного процесса. Одним из ключевых вопросов является употребление белка: когда это лучше делать, чтобы извлечь максимальную пользу?

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Некоторые спортсмены предпочитают белковые коктейли после тренировки, другие же считают, что важно потреблять белок заранее. Издание eatthis.com рассказывает, какой вариант лучше выбрать.

Почему белок важен?

Белок играет ключевую роль в процессах обновления и наращивания мышц, отмечает диетолог Эми Кубал. Чтобы усилить эффект от занятий в зале, его следует использовать как перед, так и после тренировки.

"Перед физической нагрузкой полезно съесть перекус, содержащий все три макронутриента: белки, углеводы и жиры. После тренировки следует пополнить запасы энергии с помощью белково-углеводного питания", – отмечает диетолог.

Однако, как и во многих аспектах здорового образа жизни, ответ на вопрос, когда лучше употреблять в пищу белок, зависит от вашего организма и времени тренировок.

Что есть перед тренировкой?

Главное правило – отдавать предпочтение натуральным продуктам, говорит Кубал. Многие выбирают банан, считая, что он обеспечит организм быстрой энергией. Но потребление только этого фрукта может повлечь за собой резкое повышение уровня сахара в крови, а затем – его спад, что негативно повлияет на выносливость во время тренировки. Поэтому важно сочетать его с белками и жирами.

Желательно принимать пищу за час до физической активности. Однако, если у вас нет проблем с пищеварением, можно есть поближе к началу тренировки или даже во время нее.

Вот несколько удачных вариантов перекусов:

Банан (углеводы) с ореховым маслом (белки, жиры).

Греческий йогурт (белок) с ягодами (углеводы) и миндалем (жиры).

Цельнозерновой тост (углеводы) с арахисовым маслом (белки, жиры).

Овощи (углеводы) с хумусом (белки, жиры).

Творог (белки, жиры) и фрукты (углеводы).

Как восстановить силы после тренировки?

После физических нагрузок организму требуются белки для восстановления мышечных волокон и углеводы для пополнения запасов гликогена. По словам Кубал, после тренировки тело активно использует углеводы для восстановления, а не для накопления, что особенно важно для тех, кто стремится похудеть.

Лучшими источниками углеводов являются цельнозерновые продукты или крахмалистые овощи, которые следует сочетать с нежирными белками. Если вы употребляете продукты животного происхождения, животный белок будет доступнее для усвоения благодаря полному спектру аминокислот.

Размер порций следует подбирать в зависимости от времени суток и от голода. Вот несколько хороших вариантов перекусов после тренировки:

Сладкий картофель (углеводы) с сыром (белки).

Бутерброд из цельнозернового хлеба (углеводы) с индейкой (белки).

Вареные яйца (белки) с фруктами (углеводы).

Киноа с зеленью (углеводы) и курицей на гриле (белки).

Протеиновый коктейль на основе сывороточного или горохового белка.

Действительно ли нужно есть белок сразу после тренировки?

Распространено мнение, что у вас есть всего 30 минут после тренировки, чтобы усвоить белок максимально эффективно. Если это время упущено – результаты потеряны.

"На самом деле жесткого "анаболического окна" нет. Вам не нужно срочно пить протеиновый коктейль, чтобы не потерять мышечную массу. Организм работает гораздо гибче", – объясняет Кубал.

Исследование 2017, опубликованное в журнале PeerJ, подтверждает это. Ученые Алан Арагон и Брэд Шенфельд исследовали, как прием 25 г белка до или после тренировки влияет на рост мышц, силу и общий состав тела. Результаты показали, что точное время употребления белка не имеет решающего значения.

"Наши выводы отрицают теорию об узком "анаболическом окне" после тренировки и свидетельствуют, что прием белка может быть эффективным в течение нескольких часов или даже дольше после тренировки, в зависимости от предварительного приема пищи", – отмечают авторы.

Это означает, что вы можете добиться желаемых результатов без жестких ограничений. Главное – обеспечить организм белками и углеводами для восстановления, но не стоит беспокоиться, если вам не хочется есть сразу после занятий.

"Если вы не чувствуете голода после тренировки – подождите, пока аппетит появится, а потом уезжайте. Слушайте собственное тело. Я предложила самые лучшие варианты, но решающее значение имеет то, что подходит именно вам", – советует Кубал.

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