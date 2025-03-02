От быстрого метаболизма до очищения клеток: какие преимущества периодического голодания

Периодическое голодание стало популярным методом похудения и улучшения общего здоровья, но его преимущества не ограничиваются только этими результатами. Такой режим питания восстанавливает естественные механизмы нашего организма, помогая ему работать более эффективно.

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Согласно научным исследованиям, голодание активирует процессы, поддерживающие метаболизм, улучшают пищеварение и способствуют детоксикации. Издание eatthis.com рассказывает, как именно голодание влияет на ваше тело и почему следует учитывать эти изменения, если вы решили попробовать этот способ питания.

"Наши предки, занимавшиеся охотой, не всегда имели пищу в достатке. Их организмы приспособились к длительным периодам голода. Хотя сегодня еда почти в неограниченных количествах, наши тела не приспособлены к непрерывному процессу пищеварения, и многие полезные процессы происходят именно во время голодания", - объясняет диетолог.

Что же происходит с вашим телом во время периодической голодовки?

Метаболизм становится быстрее

Кратковременное голодание способно ускорить метаболизм. Во время голода уровень гормона норадреналина повышается, что позволяет организму сжигать больше калорий, объясняет эксперт Эрин Палински-Вейд. Ваш метаболизм, то есть скорость сжигания калорий, в основном зависит от состава тела, но голодание может помочь ускорить этот процесс. Важно отметить, что кратковременное голодание до 48 часов может ускорить метаболизм, однако чрезмерный голод может иметь обратный эффект.

Снижается количество жира

Вместо того чтобы использовать глюкозу, полученную из углеводов, организм во время голодания переходит на жировые резервы. Это означает, что уровень инсулина снижается, что позволяет организму эффективно использовать жиры для получения энергии. Синтия Терлоу, медсестра, специализирующаяся на голодании и питании, утверждает, что это естественный механизм, отлично работающий для нашего тела.

Улучшается пищеварение

Отдых для пищеварительной системы – это еще одно важное преимущество голодания. Меган Кобер, тренер по питанию, отмечает, что когда организм не тратит энергию на постоянное переваривание пищи, он может заниматься другими процессами, в частности, расщеплением старых или поврежденных клеток, что является эффективным способом детоксикации. По ее словам, даже самые лучшие очистительные программы не могут заменить такой естественный процесс.

Можно похудеть

Многие интересуются периодической голодовкой именно из-за желания похудеть. Исследования показывают, что голодание может помочь не только снизить потребление калорий, но и активировать метаболизм. Два обзора исследований показали, что периодическое голодание дало подобные результаты для похудения, как и традиционное ограничение калорий. Однако важно учитывать, что некоторые люди могут набирать вес во время голодания, если они не контролируют свой выбор пищи.

Голодание "переучивает" организм

Диетолог Даниэль Шауб утверждает, что наши тела эволюционировали для периодических голодовок. Однако современные привычки питания привели к тому, что мы забыли, как адаптироваться к таким изменениям. Обучение организма переключаться между режимами сжигания углеводов и жиров может помочь добиться значительных результатов посредством потери веса и повышения ясности ума, добавляют специалисты. Снижение уровня инсулина при голодании также активирует процесс аутофагии, очищающий клетки от повреждений.

Мышечная масса сохраняется

Голодание оказалось более эффективным для сохранения мышечной массы по сравнению с ограничением калорий. Меган Кобер отмечает, что это позволяет не только похудеть, но и поддержать нужную мышечную массу, прямо влияющую на скорость метаболизма. То есть, чем больше мышц у вас есть, тем больше калорий вы сжигаете в покое.

Снижение инсулина

Еще одно преимущество голодания – снижение уровня инсулина. После приема пищи углеводы расщепляются до сахара, что приводит к высвобождению инсулина, который транспортирует сахар к клеткам. Однако когда уровень инсулина высок, организм не может эффективно сжигать жир. Лишь после того, как сахар попадает в клетки, уровень инсулина снижается и организм переходит к использованию жира в качестве источника энергии.

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