Когда мысли не дают уснуть: эксперты советуют технику 4-7-8 против ночной тревоги

Проблемы с засыпанием знакомы многим людям, особенно в периоды стресса и повышенной нагрузки. Вечерняя тревога и навязчивые мысли могут существенно ухудшать качество ночного отдыха.

Специалисты британской системы здравоохранения предлагают простые инструменты, которые помогают успокоить ум и тело перед сном. Среди них – специальные дыхательные упражнения и техники мышечного расслабления, которые можно выполнять самостоятельно дома, пишет express.co.

В National Health Service отмечают, что медитация является действенным инструментом для снижения тревожности, в частности в моменты, когда человек пытается заснуть. Хотя навязчивые мысли могут появляться в любое время, именно ночью они часто становятся особенно изнурительными.

На платформе NHS Better Health объясняется: "Медитация – это практика, которая может помочь подготовить наше тело и разум к спокойному ночному сну. Она может помочь нам быстрее заснуть, спать дольше и даже глубже".

Медитативные упражнения могут помочь нам расслабиться, отдохнуть и отпустить мысли или заботы дня. Практика медитации имеет много успокаивающих эффектов на организм. Она помогает замедлить дыхание и снизить частоту сердечных сокращений, что может помочь заснуть.

Особую пользу дыхательные упражнения могут принести тем, кто переживает так называемые "воскресные страхи" – ощущение напряжения и подавленности вечером перед началом рабочей недели.

Для тех, кто хочет попробовать простую технику самостоятельно, NHS предлагает "метод 4-7-8". В службе объясняют: "Эта техника дыхания 4-7-8 имеет повторяющийся характер. Последовательность счета мягко фокусирует ум на дыхании, что может помочь облегчить беспокойство или другие тревожные мысли".

Чтобы выполнить упражнение, нужно удобно устроиться в постели и действовать по инструкции:

вдыхать через нос в течение четырех секунд;

задержать дыхание на семь секунд;

медленно выдыхать через рот в течение восьми секунд;

повторить цикл четыре раза.

Еще один подход, который поддерживает NHS, – прогрессивная мышечная релаксация. В службе объясняют: "Практика сокращения и расслабления мышц может помочь нам лучше осознавать, когда мы расслаблены, а когда напряжены".

Специалисты советуют применять эту технику перед сном, чтобы снять напряжение, накопленное за день. "Попробуйте эту технику расслабления мышц перед сном, чтобы снять любое напряжение, накопившееся за день. Не волнуйтесь, если на ее освоение потребуется время, это как и любой другой навык, который требует времени, чтобы овладеть им правильно".

В National Health Service отмечают, что периодическую тревогу испытывает большинство людей. Однако если страх, паника или постоянное беспокойство начинают существенно влиять на качество жизни, стоит обратиться за помощью. Тревожность может проявляться как психическими, так и физическими симптомами – дрожью, головной болью, потливостью, одышкой, трудностями с концентрацией и навязчивыми мыслями.

