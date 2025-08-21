Когда отдых вредит: скрытый риск длительного просмотра телевизора после 40 лет

Многие считают, что просмотр телевизора после напряженного дня – безопасный и вполне безобидный отдых. Но ученые предупреждают: длительное сидение перед экраном может иметь серьезные последствия для организма и, что еще тревожнее, для мозга.

Новые исследования показывают, что чрезмерное увлечение телевидением в среднем возрасте ускоряет когнитивное снижение и даже изменяет структуру мозговой ткани. Это означает, что привычка к многочасовому "телемарафону" после 40 лет может быть опаснее, чем кажется на первый взгляд, пишет eatthis.com.

Что показали последние научные работы?

Команда ученых из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн в своей публикации в International Journal of Obesity доказала: чрезмерный просмотр телевизора снижает концентрацию внимания и делает человека более уязвимым к отвлечению.

Еще более тревожные результаты были представлены на конференции Американской ассоциации сердца по вопросам эпидемиологии и образа жизни в 2021 году. Три независимых исследования среди людей старшего возраста обнаружили новое негативное последствие "телемарафонов", о котором стоит знать всем, кто перешагнул отметку в 40 лет.

Ученые проанализировали привычки телезрителей

Работу возглавляли Келли Петти Габриэль, профессор эпидемиологии Школы общественного здоровья Университета Алабамы, и Прия Палта, доцент кафедры медицинских наук Колумбийского университета. Они проанализировали данные двух крупных исследований – Atherosclerosis Risk in Communities и ARIC Neurocognitive Study. Цель была проста: проследить, как привычка часами сидеть перед телевизором в среднем возрасте влияет на когнитивные способности, риск деменции и даже структуру мозга.

Не слишком оптимистичные выводы

По словам Палты, участники со средним возрастом 59 лет, которые имели "умеренный" или "высокий" уровень просмотра телевизора, в течение 15 лет продемонстрировали почти на 7% быстрее когнитивное снижение по сравнению с теми, кто редко или вообще не смотрел телевизор. Интересно, что риск деменции у таких людей не повышался. А ещё важно: даже регулярные физические упражнения не смогли нивелировать негативный эффект от многочасового сидения перед экраном.

Еще одно исследование под руководством Габриэля выявило, что спустя более 10 лет после периода чрезмерного просмотра телевизора у людей наблюдалось уменьшение объема серого вещества мозга. Эта ткань отвечает за движения, работу органов чувств и процесс принятия решений. "Это свидетельствует о более выраженной атрофии мозга", – отмечается в выводах.

Иначе говоря, сидение перед экраном в среднем возрасте может физически повреждать мозг.

"Наши результаты показывают, что просмотр телевизора, как форма малоподвижного поведения, связан со снижением когнитивных функций и изменениями мозговой ткани. Поэтому сокращение времени, проведенного в таком состоянии, должно стать важной целью для сохранения здоровья мозга", – объяснила Палта.

Вывод: больше движения

Уже известно, что малоподвижный образ жизни пагубно влияет на тело. Но теперь становится очевидным, что он вредит и мозгу.

Возникает вопрос: сколько же нужно двигаться, чтобы уменьшить риски? Ответ нашли ученые из Великобритании. В British Journal of Sports Medicine было опубликовано исследование, которое дало простую формулу. Если человек хочет компенсировать вред от сидячего дня и снизить риск преждевременной смерти на 30%, то каждый час сидения нужно компенсировать тремя минутами "умеренной или интенсивной" активности. А если это сложно, подойдут и 12 минут легкой физической активности каждый час.

