Когда пицца становится опасной: незаметные риски любимого блюда

Пицца давно стала любимым блюдом миллионов людей, ведь ее легко заказать и трудно удержаться от лишнего кусочка. Но за внешней простотой этого блюда скрываются риски, о которых мы часто даже не задумываемся.

Регулярное переедание пиццы может постепенно влиять на организм и провоцировать проблемы со здоровьем. Чтобы понять, почему стоит контролировать её количество в рационе, издание eatthis.com проанализировало основные угрозы, возникающие из-за чрезмерного потребления.

Повышенный риск развития диабета

Не все знают, что обычный кусок сырной пиццы имеет очень высокий гликемический индекс. Поскольку в ней много быстрых углеводов и почти нет клетчатки или белка, которые дают ощущение сытости. Такой кусок оценивают в 80 баллов из 100 – достаточно, чтобы резко поднять уровень глюкозы в крови.

Разовые подъемы сахара – не критичны, но постоянные скачки повышают вероятность диабета. А вместе с ним – сердечных болезней, слепоты, повреждения нервов и почечной недостаточности, отмечает Healthline.

Вы начнете есть больше и постепенно набирать вес

На первый взгляд кажется, что это лишь мелкое последствие. Но со временем оно переходит в серьезные проблемы. Исследования показывают: продукты с высоким гликемическим индексом быстро вызывают новую волну голода. Как результат – вы съедаете больше, чем планировали, и постепенно прибавляете вес. А избыточный вес – это риск хронических воспалений и различных заболеваний.

Организм недополучает клетчатку

Пицца почти не содержит клетчатки – именно поэтому после нее снова хочется есть. Это питательное вещество нужно для сытости и контроля веса. Несколько кусков обычной сырной пиццы дают ноль клетчатки. Если вы не дополняете блюдо большим салатом или не выбираете цельнозерновую основу, рацион остается "пустым".

Длительный недостаток клетчатки приводит к набору веса, постоянному чувству голода и проблемам с пищеварением.

Частые запоры

Сочетание большого количества теста и сыра без клетчатки тормозит работу кишечника. Из-за этого значительно сложнее сходить в туалет, что вызывает дискомфорт. Mayo Clinic предупреждает: регулярные запоры могут вызвать серьезные осложнения в будущем. Если пицца – ежедневная привычка, неприятные проблемы со стулом могут стать регулярными.

Возрастает риск сердечных болезней

Избыток соли и частое употребление обработанного мяса – это прямой путь к заболеваниям сердца. PubMed сообщает, что регулярное потребление таких продуктов связано не только с болезнями сердечно-сосудистой системы, но и с ожирением и повышенной вероятностью развития онкологических заболеваний.

