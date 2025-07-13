Когда почерк становится сигналом тревоги: что может выдать деменцию на ранней стадии

Деменция – это сложное заболевание, которое влияет не только на память, но и на многие другие аспекты жизни человека. Она способна подкрадываться постепенно, проявляясь в неожиданных мелочах, которые легко не заметить.

Видео дня

Именно поэтому важно знать о нетипичных ранних признаках, которые могут свидетельствовать о начале болезни. Один из таких сигналов – обычный письменный тест, результат которого может выявить изменения еще до постановки диагноза, пишет express.co.

Майкл Беркли-Блезард, представитель дома престарелых Elmfield Old Sarum Manor, отмечает: "Если у человека, который раньше не имел проблем с письмом или чтением, вдруг начинаются трудности, это может свидетельствовать о деменции".

Он добавляет, что подобные изменения можно заметить, например, в открытках – почерк становится неустойчивым, слова – менее связанными.

Беркли-Блезард отмечает, что деменция – это не просто забывчивость. Она существенно влияет на мышление, эмоции, речь и поведение человека. Среди других, менее очевидных симптомов он назвал изменения пищевых предпочтений. Например, человек может внезапно отказываться от пищи, которую раньше потреблял с удовольствием.

"Сенсорные нарушения часто не ассоциируются с деменцией, и поэтому остаются без внимания", – объясняет Беркли-Блезард.

Он отмечает, что эти нарушения могут проявляться в виде повышенной чувствительности к громким звукам, измененного восприятия запахов или вкуса пищи, что делает знакомые блюда неприемлемыми.

Еще один симптом – изменение походки. Например, человек начинает шаркать ногами или теряет устойчивость. По словам эксперта, люди с деменцией чаще падают, что связано с проблемами пространственной ориентации и глубинного восприятия.

"В таких случаях человек может иначе воспринимать расстояние или высоту, что влияет на его способность безопасно передвигаться", – добавляет эксперт.

К числу неочевидных признаков также относятся речевые трудности – в частности, когда человек использует неправильные слова или останавливается в середине предложения, не закончив мысль.

"Сложности с подбором слов – еще один скрытый симптом деменции. Это может выглядеть как заикание, путаница между подобными словами. Такое состояние называют афазией, и оно может касаться не только общих слов, но и имен", – отмечает Беркли-Блезард.

Еще один признак, который часто остается без внимания, – это регулярные опоздания. Они могут быть связаны с потерей способности ориентироваться во времени или с трудностями при считывании часов.

"Нарушение восприятия времени – это еще один ранний сигнал деменции, который легко оставить без внимания. Если близкий вам человек начал постоянно опаздывать на встречи или другие события, это может быть следствием потери памяти или трудностей с пониманием времени", – заключает эксперт.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как избежать деменции.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.