Коктейль с сюрпризом: почему заменители пищи не всегда работают в вашу пользу

В современном ритме жизни многие люди заменяют полноценные приемы пищи коктейлями, которые кажутся удобным и быстрым вариантом. Они популярны среди тех, кто стремится похудеть или не имеет времени на приготовление здоровой пищи.

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Однако за внешней простотой могут скрываться неочевидные риски для здоровья. Диетологи предупреждают: употребление заменителей пищи имеет как преимущества, так и потенциально нежелательные последствия, пишет eatthis.com.

1. Они не являются жизненно необходимыми

Заменители пищи могут быть лучше фастфуда, но это не значит, что они полезнее хорошо сбалансированного полноценного обеда.

"Я не была бы диетологом, если бы не подчеркнула, что получить все необходимые макро- и микронутриенты можно из качественной твёрдой пищи", – говорит диетолог Бриттани Любек.

Она объясняет, что подобные коктейли уместно использовать только тогда, когда в вашем рационе действительно есть недостаток определенных веществ.

2. В вашем рационе может не хватать клетчатки

По словам диетолога Дианы Гарильо-Клелланд, многие коктейли, которые позиционируются как заменители пищи или белковые напитки, содержат недостаточно клетчатки.

"Этот компонент чрезвычайно важен для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, здоровья сердца и общего самочувствия. Если в вашем коктейле нет клетчатки – вероятно, его пищевая ценность тоже оставляет желать лучшего", – объясняет она.

Кроме того, часто в таких смесях не хватает антиоксидантов, которые обычно поступают из цельных овощей и фруктов.

3. Вы можете начать набирать вес

Казалось бы, коктейли с меньшим количеством калорий должны были бы способствовать похудению. Но есть нюанс.

Диетолог Ана Райсдорф предостерегает: "Многие такие коктейли настолько низкокалорийны, что после употребления человек все равно чувствует голод. В результате он может переедать позже – и, как следствие, набирать вес. Я не советую употреблять коктейли, содержащие менее 300-400 калорий. Это неэффективное и неустойчивое решение для снижения веса".

4. Вы можете лишить себя важных фитохимических соединений

Фрукты и овощи содержат природные фитохимические вещества – это биоактивные компоненты, которые придают им цвет и одновременно оказывают положительное влияние на здоровье.

"Хотя заменители пищи обогащены витаминами и минералами, они не обеспечивают тот же спектр полезных свойств, который вы получаете, потребляя различные целостные растительные продукты", – отмечает Гарильо-Клелланд.

5. Возможные проблемы с пищеварением и не только

Многие люди не знают, что пищевые добавки не подлежат такому же строгому контролю, как лекарства. Их не тестируют на безопасность в обязательном порядке, и производители не обязаны предупреждать о возможных побочных эффектах на упаковке.

Это означает, что вы можете иметь реакцию на искусственные ингредиенты, такие как бензоат натрия (консервант), каррагинан (загуститель, вызывающий воспаление), или ксантановая камедь (стабилизатор).

Диетолог Мэри Виртц советует тщательно выбирать продукты: "Я всегда рекомендую покупать протеиновые порошки или коктейли-заменители пищи, которые прошли независимую проверку и не содержат опасных примесей".

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