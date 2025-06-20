Враг здорового образа жизни: как стресс нарушает метаболизм и мешает похудению

Вы придерживаетесь здорового образа жизни – сбалансированное питание, физическая активность, достаточный сон – а стрелка веса упорно ползет вверх? Это может показаться нелогичным и даже вызвать разочарование.

Видео дня

Однако, причина этого часто скрывается не в тарелке или спортзале, а в менее заметном враге – стрессе. Именно он может блокировать ваши усилия и заставлять организм накапливать лишние килограммы, пишет eatthis.com.

Как именно стресс провоцирует набор веса?

Основная причина – дисбаланс в работе автономной нервной системы, в частности парасимпатической (ПНС) и симпатической (СНС) ее частей. В норме ПНС активируется в моменты отдыха - после работы, за ужином или перед сном, и способствует расслаблению организма и пищеварению.

Зато СНС отвечает за состояние "бей или беги", то есть мобилизует ресурсы в моменты напряжения или опасности. Обычно этот режим доминирует утром, когда вы просыпаетесь и готовитесь к активному дню – это тоже часть работы вашего циркадного ритма.

Эти оба состояния должны быть в балансе, но постоянный стресс не даёт организму вернуться к фазе покоя. В результате человек долгое время остается в возбужденном состоянии, что негативно сказывается на физиологии.

Когда тело находится в режиме повышенной тревоги, оно выделяет кортизол – основной гормон стресса. По информации Orlando Health, кортизол запускает реакцию "бей или беги", временно тормозя функции, которые не нужны для выживания, в частности замедляя обмен веществ.

Несмотря на то, что этот гормон может давать кратковременный прилив энергии и стимулировать расщепление жиров и углеводов, длительное пребывание в таком состоянии вредно. Как отмечают в клинике Майо, "постоянный стресс и повышенный уровень кортизола связаны с набором веса".

К тому же, под влиянием кортизола возрастает тяга к калорийной пище – сладкому, жирному или соленому. Все это значительно усложняет соблюдение здорового питания.

Orlando Health также сообщает, что избыточность кортизола способствует отложению жира именно в брюшной зоне, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как помочь организму справиться со стрессом?

Конечно, сказать легче, чем сделать. Особенно, если вы ежедневно сталкиваетесь с напряженными ситуациями – на работе, дома или даже просто ввиду глобальных событий.

Если вам трудно вспомнить, когда в последний раз вы просто вздохнули с облегчением, возможно, пришло время внедрить в свою жизнь практики снижения стресса.

Самый эффективный способ вернуть тело в баланс – это восстановить связь с ПНС, а значит, расслабиться. Один из ключевых факторов – полноценный сон. По данным CDC, взрослым в возрасте от 18 до 60 лет нужно не менее 7 часов сна каждую ночь.

Еще один момент – уменьшение воздействия экранов перед сном. Телефоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры – все это источники синего света, который мешает выработке мелатонина, гормона сна. Как указано в Международном журнале эндокринологии, синий свет не только нарушает сон, но и стимулирует повышение уровня кортизола, тем самым задерживая организм в состоянии напряжения. Чтобы это предотвратить, попробуйте выключать все экраны хотя бы за час до сна.

Физическая активность тоже помогает справиться со стрессом, и для этого не обязательно изнурять себя в спортзале. По данным клиники Майо, даже умеренные нагрузки, к примеру, легкое кардио или занятия йогой, способствуют снижению напряжения, повышению эндорфинов и улучшению эмоционального состояния.

Также хорошим инструментом является медитация – в любой удобной для вас форме. Как отмечается в журнале JAMA Internal Medicine, практика осознанной медитации помогает снизить уровень тревожности и эмоционального напряжения. А согласно данным Harvard Health, она положительно влияет и на другие аспекты: нормализует сон, улучшает настроение и общее самочувствие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты улучшают работу мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.