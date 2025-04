Комбуча: как употребление чайного гриба влияет на ваше тело

Популярность чайного гриба растет, ведь сегодня многие люди ищут здоровые альтернативы газированным напиткам. Хотя комбуча существует уже более 2000 лет, этот напиток стал настоящим трендом в последнее время, благодаря чему найти его можно почти в каждом супермаркете.

Однако перед тем как добавлять чайный гриб в свой ежедневный рацион, важно разобраться в реальных научных фактах о его пользе. Стоит ли вам сделать употребление чайного гриба своим привычным ритуалом и кому действительно следует пить комбучу, рассказали в Eat This, Not That

Что такое чайный гриб?

Комбуча — это ферментированный чай, который получают путем сочетания чая с сахаром и специальной культурой бактерий и дрожжей (SCOBY), что делает этот напиток богатым пробиотиками. Благодаря этому, этот напиток стал популярным не только благодаря своим вкусовым свойствам, но и благодаря потенциальным преимуществам для пищеварения.

Пищевая ценность напитка

Питательная ценность комбучи может варьироваться в зависимости от бренда и ингредиентов, но в среднем одна бутылка (примерно 355 мл) содержит:

Калории: 60

Жиры: 0 г

Натрий: 7 мг

Углеводы: 15 г (из них сахар: 15 г)

Белок: 0,3 г

Также комбуча содержит 40-50 мг кофеина и может иметь до 0,5% алкоголя, вследствие естественного процесса брожения. Кроме того, добавление фруктовых соков повышает содержание витаминов (C, E, группы B), а также минералов, таких как калий, железо и магний.

Преимущества чайного гриба

Является источником натурального пробиотика. Одним из основных преимуществ комбучи является ее содержание пробиотиков, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника благодаря брожению дрожжей и бактерий. Исследование показало, что лишь немногие напитки, содержащие более 0,5% алкоголя, сохраняют высокую концентрацию живых культур. Поэтому комбуча может быть полезной для здоровья кишечника, но при этом не является лекарством против конкретных заболеваний.

Содержит немало антиоксидантов. Комбуча, изготовленная из черного или зеленого чая, является хорошим источником антиоксидантов и полифенолов, которые помогают бороться со свободными радикалами и уменьшают воспаление в организме. Некоторые исследования показали, что чайный гриб, приготовленный из зеленого чая, содержит больше всего фенолов, и процесс брожения может увеличить их доступность, улучшая полезные свойства напитка.

Снижает риск диабета. Несмотря на то, что чайный гриб содержит сахар, большая часть его используется в процессе брожения, оставляя в напитке небольшое количество сахара. Исследование 2023 года показало, что потребление чайного гриба во время еды может снижать уровень сахара в крови и улучшать реакцию инсулина по сравнению с газированной водой, что может быть полезным для контроля уровня глюкозы.

Снижает риск сердечных заболеваний. Антиоксиданты в чайном грибе могут положительно влиять на здоровье сердца, снижая уровень холестерина ЛПНП и повышая ЛПВП у животных. Хотя эти эффекты способствуют улучшению уровня холестерина в крови, их влияние на человеческий организм требует дальнейших исследований для более точного выяснения механизма.

Недостатки чайного гриба

Возможны риски расстройства желудка. Хотя многие люди могут пить чайный гриб без проблем, его кислотность и газированность могут вызывать дискомфорт у людей с чувствительным желудком и кислотным рефлюксом. Если вы не уверены, как он повлияет на ваше пищеварение, начните с небольшой порции и остановите употребление, если заметите ухудшение симптомов.

Риск заболеть. Комбуча имеет наибольшую пробиотическую пользу, когда она сырая и непастеризованная, поскольку в таком виде сохраняет больше полезных бактерий. В то же время отсутствие пастеризации увеличивает риск потребления вредных микроорганизмов, поэтому люди с ослабленной иммунной системой и дети должны избегать употребления сырого чайного гриба.

Вред для зубов. Чайный гриб, как и другие кислые напитки, может ускорить деминерализацию эмали и эрозию зубов. Чтобы уменьшить вред, используйте соломку для питья и обязательно полощите рот водой или чистите зубы после употребления.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как тело реагирует на употребление ферментированных продуктов.

