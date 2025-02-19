Комплекс силовых упражнений для быстрого похудения: эффективная тренировка со штангой

Если вы хотите похудеть и улучшить свою физическую форму, силовые тренировки должны стать основой вашего расписания. Они не только помогают сжигать калории, но и сохраняют мышечную массу, являющуюся ключевым фактором для эффективного снижения веса.

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Одним из лучших методов является выполнение комплексов – интенсивных упражнений, которые за короткое время дают максимальный результат. Издание eatthis.com опубликовало эффективную программу тренировок со штангой, которая поможет вам добиться желаемой формы.

Пример эффективного комплекса упражнений

Это силовой комплекс, который можно выполнять со штангой. Сделайте 3-4 подхода каждого упражнения без перерыва между ними, только после завершения всего цикла отдыхайте 60-90 секунд. Такая тренировка будет способствовать быстрому сжиганию жира и улучшению тонуса мышц.

1. Тяга штанги

Станьте ровно, взяв штангу верхним хватом немного шире плеч. Держите корпус напряженным, наклонитесь вперед, чтобы спина образовала угол 45 градусов, сохраняя нейтральное положение позвоночника. Потяните локти назад, максимально напрягая мышцы спины, затем сверните руки в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 6-8 повторений.

2. Румынская становая тяга

Возьмите штангу, держа ее перед собой. Спина ровная, грудь приподнята, колени слегка изогнуты. Отведите бедра назад, опуская штангу вдоль ног. Когда почувствуете растяжение задней поверхности бедер, вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы. Выполните 3-4 подхода по 6-8 повторений.

3. Передние приседания

Подойдите к штанге, разместив ее на передних дельтах. Держа локти направленными вперед и спину прямой, снимите штангу, сделайте шаг назад и начните приседать, отводя бедра назад. Опускайтесь, пока бедра не станут параллельными полу, после чего поднимайтесь, напрягая квадрицепсы и ягодичные мышцы. Выполните 3-4 подхода по 6-8 повторений.

4. Жим штанги над головой

Держите штангу на уровне плеч хватом немного шире плеч. Напрягите корпус, поднимите штангу вверх до полного выпрямления рук. Вверху задержитесь на секунду, напрягая плечи и трицепсы, а затем медленно опустите вес назад. Выполните 3-4 подхода по 6-8 повторений.

5. Обратные выпады

Разместите штангу на верхней части спины, держите корпус прямым. Сделайте широкий шаг назад одной ногой, опускаясь коленом пола. Оттолкните пятку передней ноги и вернитесь в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 6 повторений на каждую ногу.

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