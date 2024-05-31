Кому не стоит пить миндальное молоко: проблемы, которые могут возникнуть
У некоторых людей может быть непереносимость лактозы, поэтому миндальное молоко является альтернативой традиционному. Оно полезно для здоровья, в частности, может снизить уровень холестерина, наполнить организм антиоксидантами.
Об этом сообщили в health. Несмотря на свою пользу, миндальное молоко может иметь побочные эффекты для некоторых людей.
Риски потребления миндального молока
Одним из наиболее серьезных рисков, связанных с миндальным молоком, является аллергия на орех. Для людей с такой аллергией потребление миндального молока может быть опасным и привести к серьезным последствиям для здоровья. В таком случае можно рассмотреть другие растительные альтернативы, такие как овсяное или соевое молоко.
Еще одним риском является добавленный сахар, часто встречающийся в миндальном молоке. Чрезмерное его потребление может привести к разным проблемам со здоровьем. Речь идет о раке, повреждении мышц, нервов или сетчатки в глазу, диабете, болезнях сердца, высоком артериальном давлении, холестерина и триглицеридов, заболеваниях почек, печени, ожирении.
Также следует избегать миндального молока, которое содержит определенные добавки, в частности, консерванты. Перед покупкой читайте состав продукта на этикетке, чтобы убедиться, что он содержит минимум вредных ингредиентов.
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