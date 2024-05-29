Полезно ли употреблять хумус: что в нем особенного

Хумус обычно состоит из нута, тахини, лимонного сока, соли и оливкового масла. В частности, именно благодаря содержанию нута это блюдо оказывает чрезвычайно положительное влияние на здоровье человека.

Об этом сообщили в health. Эксперты подчеркнули, что хумус наполнен питательными веществами и обеспечивает защиту от разных заболеваний.

Преимущества потребления хумуса:

Контроль уровня сахара в крови

Хумус благодаря низкому гликемическому индексу помогает в поддержании стабильного уровня сахара в крови. Это происходит из-за того, что организм медленно его переваривает.

Содержание белка

Хумус является отличным источником растительного белка, играющего ключевую роль в важных функциях организма. Речь идет о восстановлении и создании новых клеток, сохранении мышечной массы и предотвращении ее потери.

Содержание антиоксидантов и питательных веществ

Основной ингредиент хумуса – нут, он содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, улучшающие иммунитет и общее здоровье.

Помощь в поддержании веса

Содержание белка и клетчатки в хумусе способствует сытости и поддерживает процесс похудения, а также улучшает обмен веществ.

Положительное влияние на здоровье кишечника

Высокое содержание клетчатки в хумусе способствует здоровому пищеварению и поддерживает регулярный стул, что важно для здоровья кишечника.

Защита от хронических заболеваний

Потребление хумуса связано с меньшим риском развития сердечных заболеваний, диабета и рака благодаря его содержанию клетчатки и полезных жиров.

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