Полезно ли употреблять хумус: что в нем особенного
Хумус обычно состоит из нута, тахини, лимонного сока, соли и оливкового масла. В частности, именно благодаря содержанию нута это блюдо оказывает чрезвычайно положительное влияние на здоровье человека.
Об этом сообщили в health. Эксперты подчеркнули, что хумус наполнен питательными веществами и обеспечивает защиту от разных заболеваний.
Преимущества потребления хумуса:
Контроль уровня сахара в крови
Хумус благодаря низкому гликемическому индексу помогает в поддержании стабильного уровня сахара в крови. Это происходит из-за того, что организм медленно его переваривает.
Содержание белка
Хумус является отличным источником растительного белка, играющего ключевую роль в важных функциях организма. Речь идет о восстановлении и создании новых клеток, сохранении мышечной массы и предотвращении ее потери.
Содержание антиоксидантов и питательных веществ
Основной ингредиент хумуса – нут, он содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, улучшающие иммунитет и общее здоровье.
Помощь в поддержании веса
Содержание белка и клетчатки в хумусе способствует сытости и поддерживает процесс похудения, а также улучшает обмен веществ.
Положительное влияние на здоровье кишечника
Высокое содержание клетчатки в хумусе способствует здоровому пищеварению и поддерживает регулярный стул, что важно для здоровья кишечника.
Защита от хронических заболеваний
Потребление хумуса связано с меньшим риском развития сердечных заболеваний, диабета и рака благодаря его содержанию клетчатки и полезных жиров.
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