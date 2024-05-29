Повышает энергию и укрепляет иммунитет: узнайте больше о пользе заатара

Смесь специй, известная как заатар, не только придает блюдам богатство вкуса, но и содержит травы и приправы, которые могут высвободить мощные питательные вещества, улучшающие ваше здоровье. Благодаря кулинарным и оздоровительным преимуществам этой смеси специй она стала довольно популярной на Ближнем Востоке.

Заатар способствует повышению защиты организма от хронических заболеваний, вызванных свободными радикалами. Мы расскажем вам об основных преимуществах употребления заатара.

Повышает уровень энергии и способствует хорошему сну

Смесь специй заатар богата мощными полифенолами и флавоноидами, которые работают как энергетические ускорители, улучшая метаболизм и заряжая энергией на целый день.

Благодаря высокому содержанию магния она также способствует крепкому сну, оставляя вас бодрыми и готовыми начинать каждый день с большим энтузиазмом и уверенностью.

Укрепляет иммунитет

Определенные химические компоненты, содержащиеся в заатаре, полученные из таких трав, как орегано и чабрец, обладают антисептическими, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Благодаря этому смесь специй становится источником энергии для иммунной системы.

Кроме высокого содержания витамина С, заатар является богатым источником витамина А, который защищает от распространенных заболеваний, таких как простуда и кашель.

Облегчает симптомы хронических заболеваний

Считается, что заатар обладает лечебными свойствами и используется для облегчения различных состояний, включая грипп, экзему, простуду, боль в животе и судороги. Многие рассматривают его как разновидность лекарств.

Считается, что он действует как мощный антиоксидант, помогая бороться с внутренними воспалениями, связанными с хроническими заболеваниями. Заатар защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов, тем самым потенциально облегчая симптомы.

Полезно для вашей кожи

Поскольку затор содержит комплекс антиоксидантов, его противовоспалительное действие может помочь улучшить внешний вид кожи, ускорить заживление ран и даже уменьшить ранние признаки старения, такие как появление пятен и дефектов.

Это ближневосточное блюдо обязательно должно стать частью вашего рациона, если здоровье кожи является приоритетом.

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