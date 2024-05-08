'Золотое молоко': почему полезно пить молоко с куркумой

Золотое молоко или куркумовое молоко – это чисто индийский рецепт, который в последнее время приобретает популярность в западных странах. Напиток традиционно готовят из коровьего молока, куркумы, корицы и имбиря.

Обычно его употребляют перед сном. Куркумова молоко имеет много преимуществ для здоровья и является популярным средством от многих проблем со здоровьем в индийских домохозяйствах. Мы расскажем, почему куркумовое молоко полезно для употребления.

Прекрасное средство для снятия стресса и улучшения настроения

Куркумовое молоко содержит куркумин – вещество, которое, как известно, улучшает настроение. Если вы ежедневно испытываете стресс, выпивайте стакан молока с куркумой каждый вечер, чтобы улучшить свое настроение.

Кроме того, в исследовании, в котором приняли участие 60 человек с большим депрессивным расстройством, получавшие куркумин ощутили значительное улучшение настроения.

Помогает уменьшить боль в суставах, вызванную артритом.

Золотое молоко производится из имбиря, корицы и куркумы, обладающих мощными противовоспалительными свойствами. Эти эффекты могут помочь уменьшить боль в суставах, вызванную остеоартритом и ревматоидным артритом.

Несколько исследований подтверждают этот факт, а также предполагают, что куркумин действует на здоровье так же хорошо, как фармацевтические препараты, и не имеет никаких побочных эффектов.

Снижает риск сердечных заболеваний

Болезни сердца распространены среди людей среднего и старшего возраста и являются самой распространенной причиной смерти в мире. Интересно, что все основные ингредиенты куркумного молока, как уже было доказано, снижают риск сердечных заболеваний.

Кроме того, исследование также доказало, что у тех, кто принимал куркумин, вероятность сердечного приступа была на 65% меньше, чем у пациентов из группы плацебо.

Является распространенным средством от простуды и предотвращает многие инфекции.

Куркумовое молоко является основным средством от простуды в большинстве индийских домохозяйств. Кроме того, молоко также является смесью с антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами и эффективно борется с инфекциями.

В дополнение ко всем этим преимуществам, ингредиенты золотого молока обладают сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые помогают укрепить иммунную систему.

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