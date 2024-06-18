Кому нельзя есть брокколи и почему

Брокколи имеет ряд преимуществ для здоровья человека, поэтому этот овощ следует употреблять при сбалансированном питании. Однако есть ряд людей, которым следует избегать его потребления.

Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, как правило, брокколи считается здоровым и полезным для большинства людей. Однако некоторым следует его избегать или ограничить из-за потенциальных побочных эффектов.

Кому не стоит потреблять брокколи:

Люди с проблемами щитовидной железы

Брокколи содержит гоитрогены, которые могут препятствовать функции щитовидной железы. Особенно это касается лиц с гипотиреозом или другими расстройствами щитовидки. Однако умеренное потребление считается безопасным, в то время как приготовление брокколи снижает уровень гоитрогена.

Люди с синдромом раздраженного кишечника

Брокколи содержит много клетчатки и углеводов, которые могут вызвать вздутие живота, газы и пищеварительный дискомфорт. Поэтому таким лицам лучше ограничить потребление этого овоща.

Люди, принимающие разбавители крови

Брокколи содержит витамин К, именно он играет решающую роль в свертывании крови. Поэтому таким лицам нужно проконсультироваться с врачом для того, чтобы определить, можно ли им есть брокколи.

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