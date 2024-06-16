Можно ли готовить овощи: как меняется их пищевая ценность
Овощи являются обязательным элементом здорового питания из-за их содержания витаминов, минералов, клетчатки и других антиоксидантов. Однако как лучше есть овощи и теряют ли они свою пищевую ценность во время приготовления?
На этот вопрос ответили в health. Приготовление действительно может повлиять на питательное содержание овощей:
Смягченная клетчатка
Приготовление овощей может смягчить клетчатку, что в результате облегчает переваривание. Однако длительный процесс варки может снизить содержание клетчатки и снизить потенциальную пользу для кишечника.
Снижение содержания витаминов
Овощи при высоких температурах в течение длительного времени могут лишиться водорастворимых витаминов, а именно группы В и С.
Усвоение витаминов
Приготовление овощей может повысить усвоение некоторых питательных веществ, а именно витамина А.
Уменьшение питательного содержимого
Это зависит от температуры, продолжительности приготовления и самого овоща.
Как можно приготовить овощи
Варка. Идеально подходит для картофеля, фасоли, моркови.
Соте. Речь идет о готовке овощей в небольшом количестве масла или сливочного масла на среднем огне. Это придает карамелизированный вид, при чем сохраняется естественный вкус и текстура.
Запекание в духовке. Этот способ подойдет для корнеплодов, цветной и брюссельской капусты.
Жарка. При этом способе может уменьшаться количество питательных веществ в овощах.
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