Можно ли готовить овощи: как меняется их пищевая ценность

Овощи являются обязательным элементом здорового питания из-за их содержания витаминов, минералов, клетчатки и других антиоксидантов. Однако как лучше есть овощи и теряют ли они свою пищевую ценность во время приготовления?

На этот вопрос ответили в health. Приготовление действительно может повлиять на питательное содержание овощей:

Смягченная клетчатка

Приготовление овощей может смягчить клетчатку, что в результате облегчает переваривание. Однако длительный процесс варки может снизить содержание клетчатки и снизить потенциальную пользу для кишечника.

Снижение содержания витаминов

Овощи при высоких температурах в течение длительного времени могут лишиться водорастворимых витаминов, а именно группы В и С.

Усвоение витаминов

Приготовление овощей может повысить усвоение некоторых питательных веществ, а именно витамина А.

Уменьшение питательного содержимого

Это зависит от температуры, продолжительности приготовления и самого овоща.

Как можно приготовить овощи

Варка. Идеально подходит для картофеля, фасоли, моркови.

Соте. Речь идет о готовке овощей в небольшом количестве масла или сливочного масла на среднем огне. Это придает карамелизированный вид, при чем сохраняется естественный вкус и текстура.

Запекание в духовке. Этот способ подойдет для корнеплодов, цветной и брюссельской капусты.

Жарка. При этом способе может уменьшаться количество питательных веществ в овощах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о худших продуктах для тех, у кого хрупкие кости.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.