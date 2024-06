Кому нельзя есть темный шоколад и есть ли польза для здоровья

Шоколад является одним из любимых лакомств как взрослых, так и детей. Несмотря на то, что употреблять шоколад нужно умеренно, не все знают о том, что этот продукт обладает положительными свойствами для организма.

На это влияет то, что какао – растение, из которого получают шоколад – может принести значительное количество пользы для здоровья и улучшить вашу жизнь. Это значит, что чем темнее шоколад, тем лучше, потому что в нем больше натурального какао, пишет издание Eat This Not That .

Вы можете получить заряд энергии

Это происходит благодаря тому, что в шоколаде также содержится содержание кофеина. Например, в шоколаде содержится 23 мг черного шоколада и только 6 мг в молочном шоколаде по сравнению со 100 мг в чашке кофе. Однако вы можете заметить эффекты кофеина и теобромина, слабого стимулятора, содержащегося в шоколаде.

Ваше настроение улучшится

При потреблении шоколада можно заметить временное повышение настроения. Кроме того, шоколадные конфеты являются ускорителями энергии, содержащими полифенолы, помогающие защитить организм от свободных радикалов. Некоторые специалисты рекомендуют черный шоколад клиентами, которые хотели сбросить вес и поддерживать стройную фигуру, поскольку он улучшает настроение, умственную деятельность и даже метаболизм. Слишком много черного шоколада может увеличить риск образования камней в почках и диабета, впоследствии вызывающего ожирение.

Это может оказать положительное влияние на артериальное давление.

Это также источник диетических полифенолов, поскольку в какао-бобах больше фенольных соединений, чем у большинства пищевых продуктов. Отмечается, что темный шоколад содержит от 50 до 90% сухих веществ какао, которые могут оказать положительное влияние на АД, резистентность к инсулину и работу сосудов благодаря выработке оксида азота. Вы также можете найти в черном шоколаде калий, фосфор, медь, железо, цинк и магний. Но выбирайте темный шоколад с содержанием какао 70% или больше, чтобы получить наибольшую пользу для здоровья".

У вас могут возникнуть проблемы с пищеварением

Однако следует учитывать, что шоколад может привести к тому, что клапан между пищеводом и кислым содержимым желудка не работает хорошо и он может стать триггером для людей с синдромом раздраженного кишечника. Если вы испытываете негативные побочные эффекты со стороны пищеварения после употребления шоколада, лучше проконсультироваться с врачом или медицинским работником относительно того, что испытывает ваше тело, когда вы едите шоколад.

Ваш риск сердечных заболеваний уменьшится

Темный шоколад также содержит флаванолы — это здоровые антиоксидантные соединения, и они пользуются здоровьем, главным образом связанным с профилактикой сердечных заболеваний. Научно доказано положительное влияние флаванолов на здоровье и функцию кровеносных сосудов, снижение АД, снижение резистентности к инсулину и улучшение памяти. Умеренное употребление шоколада еженедельно связано с понижением сердечно-сосудистых заболеваний. Однако существует потеря пользы [когда вы едите шоколад] в больших количествах, вероятно, из-за высокого потребления сахара и калорий. Также эксперты рекомендуют ежедневно употреблять 200 миллиграммов [флаванолов] для улучшения кровообращения. Многие черные шоколадные конфеты содержат 200 миллиграммов флаванолов в порции.

Вы наберете вес, если съедите его слишком много

В то же время, специалисты указывают на риски потребления слишком большого количества шоколада одновременно. Ведь шоколадные конфеты имеют высокое содержание жира и сахара, его потребление связано с акне, ожирением, высоким кровяным давлением, ишемической болезнью сердца и диабетом. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для своего организма, это съедать только небольшие порции шоколада за раз. Таким образом, вы все равно сможете получить удивительные преимущества шоколада для здоровья, устранив все риски.

Ваш мозг станет острее

Диетологи напоминают, что темный шоколад является значительным источником питательного вещества, магния из-за содержания какао. Магний – это минерал, который в природе встречается как в земле, так и в организме человека. Он жизненно важен для жизни, поскольку содержится в каждой клетке тела и важен для выполнения многих функций организма, в том числе и мозга. Он также поддерживает настроение и когнитивную деятельность. Он действует как сосудорасширяющее средство, расширяя сосуды, что увеличивает приток крови к мозгу.

Одним словом, вашему телу это понравится

Также уточняется, что темный шоколад имеет много пользы для здоровья. Ведь он наполнен антиоксидантами, которые оказывают противовоспалительное действие на ваше тело. Также он способствует снижению АД и даже улучшает приток крови к жизненно важным органам. Это также вкусное лакомство и выделяет эндорфины, когда вы его едите, поэтому шоколад делает вас более счастливым.

