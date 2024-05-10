Кому нельзя потреблять грейпфрут: как ухудшится здоровье
Грейпфрут – терпкий по вкусу фрукт, имеющий высокое содержание воды и содержащий важные питательные вещества. Однако для некоторых людей его потребление может оказаться проблемой.
Об этом сообщили в health. В частности, потребление грейпфрута, его сока или добавок вместе с определенными лекарствами (снижающими кровяное давление или уровень холестерина), может оказать негативное влияние на организм человека. Соединения, содержащиеся в грейпфруте, могут повлиять на поглощение лекарства, приводя к недостаточному или чрезмерному количеству их в крови.
Риски потребления грейпфрута
Грейпфрут может влиять на эффективность определенных лекарств. Речь идет о тех, которые снижают АД, влияют на нерегулярное сердцебиение или используются для лечения аллергии.
Фрукт может повысить или снизить действие лекарства, что может привести к появлению побочных эффектов. Особо нужно быть осторожным при аномальном сердечном ритме, чувствительности к гормонам или при менопаузе.
Аномальный сердечный ритм – потребление большого количества грейпфрута может изменить ритм сердца.
Чувствительность к гормонам – избыток грейпфрута увеличивает уровень гормонов.
Менопауза – грейпфрут взаимодействует с гормональной терапией, в результате это может привести к тому, что организм будет усваивать слишком много эстрогена. Его избыток может увеличить риск рака молочной железы.
Кроме этого, не понятно, как грейпфрут влияет на беременных и кормящих грудью.
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