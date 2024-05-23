Кому обязательно нужно начать потреблять нут: как он влияет на здоровье

Нут – один из самых распространенных бобовых в мире, содержит много клетчатки, белок и здоровый жир. Потребление этого продукта может помочь похудеть, положительно повлиять на сердце, кишечник и контролировать уровень сахара в крови.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что нут не содержит глютена и не является распространенным аллергеном. Однако во избежание вздутия живота и других расстройств желудочно-кишечного тракта важно медленно включать в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, в том числе и нута.

Польза потребления нута:

Контроль уровня сахара в крови

Нут благодаря низкому гликемическому индексу помогает снизить резистентность к инсулину, контролируя уровень сахара в крови и уменьшая риск развития диабета второго типа.

Защита от сердечно-сосудистых заболеваний

Нут может помочь в уменьшении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Содержание клетчатки и полезных жиров способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов, а также контролю АД.

Помощь в похудении

Он содержит много клетчатки, белка и здоровых жиров, способствующих насыщению и контролю аппетита.

Улучшение здоровья кишечника

Нут помогает облегчить переваривание и регулировать функции кишечника. Он также способствует сбалансированному микробиому кишечника, уменьшая риск воспалительных заболеваний. В частности, нут может помочь облегчить симптомы диареи, запора, боли в желудке, тошноте и рвоте.

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