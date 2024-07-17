Кому опасно есть нут: потенциальные риски

Бобы гарбанзо или нут – высушенные семена растений семейства бобовых. Нут полезен для здоровья, поскольку обеспечивает растительный белок, клетчатку и другие витамины и минералы.

Об этом сообщили в health. Потребление нута связано с несколькими поразительными преимуществами для здоровья человека, а именно – улучшением уровня сахара в крови и снижением факторов риска сердечных заболеваний.

Несмотря на чрезвычайную пользу, нут может и создавать некоторые проблемы для некоторых людей.

Риски потребления нута

Нут безопасен для большинства людей. Однако бобовые содержат большое количество клетчатки, поэтому могут вызвать вздутие живота и газы при потреблении в больших порциях. Это особенно касается тех, кто не привык потреблять продукты с высокой концентрацией клетчатки.

Эксперты советуют тем, у кого в рационе мало клетчатки, медленно увеличивать ее потребление, это поможет избежать газов и вздутия живота.

Также нут содержит антинутриенты, препятствующие усвоению определенных питательных веществ, а именно железа и цинка. Согласно исследованию, срок обработки нута или замачивания может значительно снизить содержание антинурийных веществ.

Как лучше потреблять нут

Консервированный нут готов к потреблению, в то время как сушеный требует предварительного приготовления. Как нут добавить в рацион:

Добавьте нут в салаты.

Приготовьте пюре из вареной фасоли гарбанзо и используйте ее для загущения супов и рагу.

Приготовьте домашний хумус с фасолью гарбанзо, оливковое масло, соль и лимонный сок.

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