Консервированный лосось: как тело реагирует на этот продукт

Если вы ищете вариант для быстрого обеда или простого ужина, консервированный лосось станет отличной альтернативой традиционным способам приготовления. Хотя это удобное и быстрое решение, но важно знать, сохраняет ли он все преимущества свежей рыбы.

Несмотря на то, что консервированный лосось имеет свои преимущества, стоит обратить внимание на несколько побочных эффектов. В Eat This Not That рассказали о нескольких полезных фактах, которые помогут вам понять, что стоит учитывать при выборе этого продукта.

Увеличение потребления омега-3

Омега-3 жирные кислоты важны для здоровья сердца и обладают противовоспалительными свойствами. Регулярное потребление этих кислот помогает снижать уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лосось является одним из лучших источников омега-3, который легко включить в рацион для поддержания здоровья.

Увеличение белка в рационе

Белок должен быть основной частью вашего рациона, лучшими источниками которого являются растительные белки, а также рыба и птица. Если вам не хватает белка в рационе, консервированный лосось может стать отличным вариантом. Одна банка такого продукта объемом 170 г содержит около 34 г белка, что составляет почти 70% от рекомендуемой суточной нормы.

Поступление большого количества натрия

Одним из недостатков консервированных продуктов является содержание соли в них, что помогает сохранять продукты. Одна банка лосося может содержать до 30% от вашей суточной потребности в натрии, что составляет более 650 мг. Если у вас нормальное давление и вы употребляете в основном свежие продукты, это вряд ли будет представлять опасность, но людям с повышенным давлением или проблемами с почками стоит ограничить потребление консервов.

Увеличение кальция

Хотя важно контролировать потребление натрия, консервированный лосось обладает и полезными свойствами, в частности высоким содержанием кальция. Так, порция весом 100 г может содержать столько кальция, сколько в стакане обезжиренного молока, благодаря маленьким кусочкам костей, добавляемых в продукт.

Риск получения избыток химикатов

Консервированная пища может содержать бисфенол А (BPA), который является эндокринным разрушителем, связанным с повышенным риском рака. Многие производители уже перешли на более безопасные альтернативы, но все еще можно найти консервы, содержащие BPA. А потому, при покупке консервированного лосося важно обращать внимание на упаковку, которая не содержит этого химиката.

Получение вредных токсинов

При выборе консервированного лосося важно проверять источник продукта. Лосось, выловленный в дикой природе, является лучшим выбором, поскольку фермерский лосось может содержать токсины, такие как полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые негативно влияют на иммунную, нервную и эндокринную системы. Хотя для серьезного влияния на здоровье нужно потреблять эти токсины в больших количествах, они также могут содержаться в других продуктах, таких как молочные продукты и овощи.

