Консервированный лосось: как тело реагирует на этот продукт
Если вы ищете вариант для быстрого обеда или простого ужина, консервированный лосось станет отличной альтернативой традиционным способам приготовления. Хотя это удобное и быстрое решение, но важно знать, сохраняет ли он все преимущества свежей рыбы.
Несмотря на то, что консервированный лосось имеет свои преимущества, стоит обратить внимание на несколько побочных эффектов. В Eat This Not That рассказали о нескольких полезных фактах, которые помогут вам понять, что стоит учитывать при выборе этого продукта.
Увеличение потребления омега-3
Омега-3 жирные кислоты важны для здоровья сердца и обладают противовоспалительными свойствами. Регулярное потребление этих кислот помогает снижать уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лосось является одним из лучших источников омега-3, который легко включить в рацион для поддержания здоровья.
Увеличение белка в рационе
Белок должен быть основной частью вашего рациона, лучшими источниками которого являются растительные белки, а также рыба и птица. Если вам не хватает белка в рационе, консервированный лосось может стать отличным вариантом. Одна банка такого продукта объемом 170 г содержит около 34 г белка, что составляет почти 70% от рекомендуемой суточной нормы.
Поступление большого количества натрия
Одним из недостатков консервированных продуктов является содержание соли в них, что помогает сохранять продукты. Одна банка лосося может содержать до 30% от вашей суточной потребности в натрии, что составляет более 650 мг. Если у вас нормальное давление и вы употребляете в основном свежие продукты, это вряд ли будет представлять опасность, но людям с повышенным давлением или проблемами с почками стоит ограничить потребление консервов.
Увеличение кальция
Хотя важно контролировать потребление натрия, консервированный лосось обладает и полезными свойствами, в частности высоким содержанием кальция. Так, порция весом 100 г может содержать столько кальция, сколько в стакане обезжиренного молока, благодаря маленьким кусочкам костей, добавляемых в продукт.
Риск получения избыток химикатов
Консервированная пища может содержать бисфенол А (BPA), который является эндокринным разрушителем, связанным с повышенным риском рака. Многие производители уже перешли на более безопасные альтернативы, но все еще можно найти консервы, содержащие BPA. А потому, при покупке консервированного лосося важно обращать внимание на упаковку, которая не содержит этого химиката.
Получение вредных токсинов
При выборе консервированного лосося важно проверять источник продукта. Лосось, выловленный в дикой природе, является лучшим выбором, поскольку фермерский лосось может содержать токсины, такие как полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые негативно влияют на иммунную, нервную и эндокринную системы. Хотя для серьезного влияния на здоровье нужно потреблять эти токсины в больших количествах, они также могут содержаться в других продуктах, таких как молочные продукты и овощи.
Ранее OBOZ.UA рассказал, почему для похудения полезно употреблять лосось.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.