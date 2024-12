Рыба для похудения: польза и преимущества лосося в рационе

С добавлением некоторых продуктов в привычный рацион, процесс похудения может существенно ускориться, особенно, если речь идет о лососе. Благодаря богатому содержанию питательных компонентов в своем составе, эта рыба поддерживает обмен веществ и уменьшает воспаление в теле.

Видео дня

Регулярное употребление около 100-150 граммов лосося хотя бы несколько раз в неделю может помочь контролировать вес, а также обеспечит вас необходимыми витаминами и жирными кислотами омега-3. Почему вы должны дать шанс лососю и как он поможет вам похудеть, рассказали в Eat This, Not That.

Как лосось помогает худеть

Лосось — это отличный выбор для похудения, поскольку такая рыба содержит омега-3 жирные кислоты и белок, которые способствуют длительной сытости и помогают избежать переедания. Эта рыба легко дополнит любой прием пищи, обогащая рацион и добавляя вкус вашим блюдам. Чтобы ваши блюда были полезными и сбалансированными, избегайте высококалорийных соусов и подавайте лосось с овощами.

5 преимуществ лосося в рационе, способствующих похудению

Низкокалорийный. Лосось — это вкусная и питательная жирная рыба с низкой калорийностью. Для диеты лучше выбирать менее жирные виды, например, атлантический лосось, который в 100 граммах продукта содержит около 208 калорий.

Содержит много белка. Белок лучше насыщает, чем жиры или углеводы, помогая дольше оставаться сытым и уменьшая риск переедания. Лосось является отличным источником белка (20 г на 100 г порции), регулярное потребление которого способствует контролю калорий и снижает потребность в перекусах.

Ускоряет метаболизм. Лосось содержит жирные кислоты омега-3, которые поддерживают здоровье сердца и помогают ускорить метаболизм. Эти жиры способствуют более эффективному сжиганию калорий, что полезно для тех, кто стремится похудеть. Регулярное потребление лосося или рыбьего жира может усилить метаболизм уже через несколько недель. Для лучшего результата достаточно употреблять всего 3 граммов омега-3 ежедневно.

Сжигает лишний жир. Полезные жиры из лосося могут поддерживать развитие мышц. Кроме того, рыбий жир часто используют спортсмены для сохранения низкого уровня жира в теле.

Содержит витамин В12. Витамин В12 важен для энергетического обмена и расщепления жиров, что помогает эффективнее использовать калории. В 100 граммах дикого атлантического лосося содержится 3,2 мкг витамина В12, что значительно превышает рекомендуемую суточную норму 2,4 мкг для взрослых. Регулярное потребление лосося может поддержать метаболизм и помочь избежать дефицита этого витамина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какую рыбу диетологи советуют включить в рацион.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.