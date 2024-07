Коренные изменения, наступающие с переходом к вегетарианской диете

Переход на веганскую диету может принести несколько значительных преимуществ, таких как уменьшение риска сердечных заболеваний, ожирения и повышение уровня антиоксидантов в крови благодаря большому количеству фруктов, овощей и здоровых жиров. Однако веганский рацион может иметь меньше питательных веществ, таких как витамин B12, железо и омега-3 жирные кислоты.

Кроме того, причины для перехода к веганскому рациону не всегда относятся только к особенностям организма и его потребностей, потому что растительный рацион это всегда о заботе об окружающей среде и живой природе. В Eat This, Not That! рассказали историю независимого автора Джейн Гудолл, которая рассказала, почему она выбрала веганство и как проходила ее адаптация к новому меню.

Этический момент

Гудолл перешла на веганский рацион после просмотра своего первого документального фильма о разведении сельскохозяйственных животных. После того, как она увидела ужасную жизнь животных, которых разводят для мяса и других продуктов, она больше не могла игнорировать происхождение своей пищи. Таким образом, она отказалась от мяса и постепенно начала исследовать другие аспекты своего рациона. Кроме того, Джейн даже посетила заповедные фермы с животными и узнала, что яичная и молочная промышленность такие же жестокие, как и мясная.

"В приютах я видел кур без очень чувствительных кончиков клюва из-за болезненного процесса ощипывания (что делают как птице-, так и яйцеводы), телят, которых отлучили от матерей на молочных фермах и должны были продать на телятину, и свиней, которых спасли после того, как их выбросили на свалку и оставили умирать, потому что не считали их прибыльными", — говорит Джейн Гудолл.

Особенности рациона

Гудолл отмечает, что составление нового рациона заняло у нее много времени. Кроме того, определенные неудобства она испытывала при попытке поесть вне своего дома, ведь во многих заведениях нет веганских блюд, кроме салатов. Однако, со временем она нашла выход и научилась планировать заранее и звонить в ресторан, чтобы узнать о возможных вариантах.

Веганство повлияло не только на еду, но и на все другие аспекты ее жизни, включая одежду и косметику. Поскольку с новым рационом ей пришлось отказаться от всех продуктов животного происхождения, это в свою очередь повлияло и на её карьеру. По ее словам, хотя это иногда бывает неудобно, однако как независимый автор она отказывалась от историй, которые не соответствуют ее убеждениям.

Изменения в жизни

Гудолл говорит, что сначала, как и большинство веганов, она пыталась убедить друзей и членов семьи изменить свой образ жизни. Однако, со временем она поняла, что лучше дать им самим прийти к этому и в конце концов многие люди в ее окружении полностью прекратили или значительно сократили потребление продуктов животного происхождения.

"Как бы банально это ни звучало (без каламбура), но веганство - это решение, которое помогло мне по-настоящему почувствовать, что я наконец стала той, кем должна быть. Это сделало меня более доброй, заботливой и любящей, сделало меня намного здоровее и придало мне уверенности", — рассказала Джейн Гудолл.

