Несмотря на растущее количество веганов в наши дни, многие все еще путаются в понятиях о веганстве. Проще говоря, веганство – это практика отказа от потребления пищи и других продуктов животного происхождения, таких как мясо и молочные продукты.

Это значит, что веганские последователи возлагаются в первую очередь на растительную диету. Здесь мы развенчиваем пять распространенных мифов о веганстве.

Миф 1. Веганство приводит к дефициту питательных веществ

Независимо от того, веган вы или невегетарианец, если вы не соблюдаете сбалансированную диету, вы, скорее всего, будете страдать от дефицита питательных веществ.

Конечно, мясо является богатым источником белка, но также можно выбрать растительные источники, такие как соевый белок. Хотя молочные продукты являются прекрасным источником кальция, вы можете полагаться на продукты растительного происхождения, такие как тофу, обогащенное соевое молоко и шпинат.

Миф 2. Веганская еда дорогая

Многие люди склонны ошибочно полагать, что веганская еда дорога. Однако правда заключается в том, что овощи, фасоль, чечевица, нут, бобовые и зерновые, включая коричневый рис, киноа, ячмень и другие цельные зерна, гораздо дешевле, чем большинство невегетарианских продуктов.

Кроме того, поскольку веганская еда полезна вашему здоровью, она поможет вам сэкономить все нежелательные расходы на медицинское обслуживание.

Миф 3. Веганы едят только салаты

Конечно, веганы любят салаты, но не всегда. На самом деле, вопреки мнению многих людей, веганская еда может быть достаточно разнообразной.

Будь то тако, паста, смузи, фалафель или пицца – веганы наслаждаются ими с небольшими переменами. Так что нет, веганство – это не только салаты, и, возможно, пора переосмыслить идею о том, что веганская еда – это скучно.

Миф 4. Веганам нужны добавки

Внезапный переход от невегетарианской к веганской диете может создать проблемы для вашего здоровья. Однако если вы все правильно спланируете и подойдете к этому с системным подходом, переход может быть достаточно плавным.

Кроме того, в долгосрочной перспективе веганам не нужно зависеть от каких-либо добавок, учитывая, что они потребляют такую богатую питательными веществами диету.

Миф 5. Веганская диета приведет к потере мышц

Формирование мышц зависит от потребления белка, независимо от того, из какого источника вы его получаете. Таким образом, если вы перейдете из невегетарианской диеты на веганскую, это вряд ли повлияет на наращивание мышц.

Вы можете полагаться на веганские источники, такие как листовая зелень, бобы и семена, чтобы накачать эти мышцы. Все что вам нужно – это правильные силовые тренировки и здоровое питание.

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