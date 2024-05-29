Вегетарианская кето-диета: преимущества, продукты, которые можно есть, и побочные эффекты

Кето-диета – это один из самых популярных диетических трендов. Она поощряет увеличение потребления здоровых жиров, белков и уменьшение потребления углеводов, чтобы способствовать похудению.

Поскольку наш организм "заточен", прежде всего, получать энергию при расщеплении глюкозы, то, по сути, кетогенная диета – это голодание организма без фактического голодания. Несмотря на то, что эта диета рекомендует есть много мяса, она может многое предложить вегетарианцам. Мы приготовили список продуктов, которые могут есть вегетарианцы на этой диете.

Механизм

Кето-диета – это диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, которая стремится резко сократить потребление углеводов и заменить их потреблением жиров и белков.

Такое уменьшение количества углеводов переводит ваше тело в метаболическое состояние, известное как кетоз. Это помогает организму эффективно сжигать жир для получения энергии. Кроме того, он превращает жир в кетоны в печени, таким образом способствуя энергообеспечиванию мозга.

Преимущества соблюдения кето-диеты

Известно, что кето-диета имеет разные преимущества для здоровья. Она может помочь снизить уровень сахара и инсулина в крови, а также способствовать здоровому похудению. Она также может снизить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как некоторые виды рака, болезни сердца, эпилепсия, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Лучшие продукты для вегетарианской кето-диеты: орехи и семена

Богатые полезными мононенасыщенными жирами и низкое содержание углеводов, хрустящие и вкусные орехи и семена - отличный выбор для вегетарианцев, желающих придерживаться кето-диеты.

Среди лучших вариантов – грецкие орехи, бразильские орехи, кедровые орехи, арахис, миндаль, кунжут, семена чиа и другие. Кроме того, они также могут помочь снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) в организме.

Ешьте достаточно молочных продуктов и листовых зеленых овощей

Предпочитайте качественные молочные продукты (без лишних калорий/ароматизаторов) в своей вегетарианской кето-диете, чтобы укрепить здоровье. Лучшими вариантами являются сливочное масло, творог, обычный йогурт и молоко.

Старайтесь добавлять как можно больше зеленых листовых овощей с низким содержанием углеводов в свой ежедневный рацион. Лучше всего покупать сельдерей, огурец, шпинат, цветную капусту, капусту, брокколи и т.д.

Добавьте в свой рацион больше авокадо и кокосового масла.

Авокадо может быть отличным дополнением к вегетарианской кето-диете, поскольку содержит достаточное количество полезных жиров при низком содержании углеводов. Он также богат калием, магнием и другими необходимыми питательными веществами.

Богатая жирными кислотами и с низким содержанием углеводов, кокосовое масло может помочь вам быстро избавиться от лишних килограммов. Кокосовое молоко, кокосовая вода также хорошие альтернативы.

Другие популярные продукты, на которые следует обратить внимание

В дополнение к продуктам, упомянутым выше, вы также должны увеличить потребление всех полезных масел (оливковое масло, масло авокадо), некрахмалистых овощей (читайте брокколи, цветная капуста, перец, грибы), ягод и приправ (специи, соль, зелень, сливочное масло) и топленое масло).

Держитесь подальше от этих продуктов

Находясь на (вегетарианской) кето-диете, вам, очевидно, нужно полностью сократить потребление таких продуктов как мясо, птица, яйца и морепродукты.

Кроме того, поскольку вам нужно уменьшить потребление углеводов, старайтесь избегать таких продуктов, как зерновые и крахмалы, подсластители, сладкие напитки, бобовые и бобовые, большинство фруктов, алкогольные напитки с высоким содержанием углеводов (например, пиво и вино), а также соусы и приправы с высоким содержанием углеводов

Минусы: побочные эффекты кето-диеты

При переходе на кето-диету могут возникнуть некоторые побочные эффекты, поскольку организму требуется время адаптации.

Это явление известно как кето-грипп. Симптомы включают низкий уровень энергии, ухудшение умственной деятельности, повышенное чувство голода, проблемы со сном и тошноту. Чтобы минимизировать эти эффекты, можно попробовать низкоуглеводную диету в течение первых двух недель, а затем перейти на безуглеводную диету.

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