Коричневые или белые яйца: в чем разница и что лучше для вашего здоровья?

Многие размышляют над тем, куриные яйца которого цвет более полезны – белые, или коричневые. Причем многие думают, что коричневые яйца превосходят свои аналоги с белой скорлупой, но на самом деле это не так.

Независимо от того, какой цвет яйца вы употребляете, цвет скорлупы не влияет на вкус, текстуру или питательность яиц. По словам диетологов, реальная разница между белыми и коричневыми яйцами незначительна, пишет издание Eat This Not That .

Чем отличаются коричневые яйца от белых?

Специалисты подчеркивают, что единственная подлинная разница между коричневыми и белыми яйцами заключается именно в цвете яичной скорлупы. "Коричневые яйца несут породы кур с красными или коричневыми перьями, тогда как белые яйца несут породы кур с белыми перьями", — объясняют они. То есть порода кур определяет цвет скорлупы, поэтому все сводится к типу курицы и ее генетики.

Специалисты говорят о таком лайфхаке – посмотрев на мочки ушей кур, вы также сможете понять, какого цвета они снесут яйца. Куры со светлыми мочками ушей обычно несут белые яйца, тогда как куры с более темными мочками ушей обычно несут коричневые яйца.

Как долго хранятся яйца — и как определить, свежие ли они

Среди покупателей ходят слухи, что якобы коричневые яйца более свежие или более "естественные", чем белые яйца, а некоторые даже предполагают, что белые яйца отбелены и, следовательно, более обработаны и химически изменены. Но это неправда, однако порода кур определяет цвет яичной скорлупы, а не питательность яйца. Независимо от цвета скорлупы все яйца являются надежным источником белка, селена, витамина А и витаминов группы В, а также холина, который поддерживает работу мозга.

Почему коричневые яйца дороже белых

Причина совсем прозаична, ведь породы кур, несущих коричневые яйца, как правило, больше и требуют больше пищи, места и ухода, чем породы, несущие белые яйца. Более того, куры, несущие коричневые яйца, несут немного большие яйца, и эти яйца сносятся немного дольше. Это потому, что при формировании яйца требуется дополнительный процесс, чтобы скорлупа была "покрыта" коричневым наружным слоем, объясняют специалисты. Кроме того, куры, несущие коричневые яйца, обычно также несут меньше яиц. В конце концов, все эти факторы могут сделать выращивание и содержание бурых яйценосных кур дороже.

Коричневые яйца против белых – что полезнее?

Отмечается, что нет особой разницы, ведь оба типа яиц содержат одинаковое количество белка, жира и других питательных веществ. Однако пищевое содержание яйца в значительной степени определяется рационом курицы и условиями жизни, поэтому важно выбирать яйца, которые производят здоровые куры, за которыми хорошо ухаживают. Тем не менее лучший тип яиц – это выращенные на пастбищах, ведь они содержат больше омега-3 жира, больше витамина D и больше бета-каротина (витамина А), чем куры, выращенные на традиционных кормах. Это объясняется тем, что они могут питаться ближе к своему естественному рациону, эти куры также более счастливы и здоровы.

