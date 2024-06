Не только подсчет калорий: полезные привычки, которые помогут вам похудеть

Ужин для многих людей становится основным источником белка. Но эксперты The Journal of Nutrition в 2014 году заключили, что потреблять белок нужно в течение дня, а не только вечером. Таким образом организм стимулирует синтез белка в мышцах (т.е. процесс наращивания мышечной ткани, сжигающий жир), чем потребление большей части белка вечером, пишет Eat This Not That. Как похудеть благодаря полезным привычкам, читайте дальше.

Не ешьте, если вы не голодны

Если вам приходится возвращаться с работы поздно, но вы все же заставляли себя ужинать, то не стоит проводить такие эксперименты. Если у вас нет аппетита на ужин, лучше просто отдохнуть и насладиться вкусным завтраком на следующий день, как указано в отчете Journal of Association for Consumer Research. Как говорится в исследовании на основе данных от 45 студентов, те, кто испытывал умеренный голод перед едой, имели более низкий уровень глюкозы в крови после еды по сравнению с теми, кто не испытывал особого голода.

Прогуляйтесь перед сном

После тяжелого рабочего дня не торопитесь домой. Посетите игровую площадку и поиграйте с детьми, зайдите в художественную галерею или встретитесь с другом на чашку чая. Перед ужином найдите способ снять напряжение, накопленное в течение дня. Неумение избавиться от рабочего стресса может привести к повышенному уровню кортизола, что вызывает проблемы со сном, снижение иммунитета, нарушение уровня сахара в крови и увеличение веса.

Спрашивайте официанта

Выбрав здоровый ужин, не останавливайтесь на этом и спросите официанта, содержит ли ваше блюдо сливки или масло. Ведь шеф-повара очень часто добавляют эти ингредиенты. Если да, попросите приготовить овощи и мясо без добавления жира, а соусы подавать отдельно, чтобы вы могли контролировать их количество.

Выбирайте правильные напитки

Очень часто в барах и ресторанах используют вязкие напитки из сладких сиропов и загустителей. И если это поначалу может показаться освежающим, но впоследствии эти жиры отложатся на вашей талии. Поэтому лучше выбрать коктейль, который готовят из содовой с лаймом, или выпить бокал красного вина.

Ешьте "мокрые" углеводы

Это значит употреблять в пищу такие овощи, которые содержат много воды: огурцы, помидоры, салат и спаржа. В то же время, отказаться от хлеба, картофеля фри и макарон.

Употребление влажных углеводов помогает оставаться хорошо увлажненным в течение ночи, способствуя эффективной переработке клетчатки, которую вы съели в течение дня.

Больше спите

Регулярный спящий режим помогает настроить организм на ежедневное похудение, рассказывается в исследовании Wake Forest. Те, кто спит пять часов или меньше, накапливают в два с половиной раза больше жира на животе, чем те, кто спит больше восьми часов, хотя и у них также наблюдается незначительное накопление жира, считают эксперты. Оптимальное количество сна для контроля веса – это шесть-семь часов в сутки.

