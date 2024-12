Королевский рацион долголетия: что ежедневно ела королева Елизавета II

8 сентября 2022 года мир потерял королеву Елизавету II, настоящую икону и самого долго правящего монарха, которая находилась на троне 70 лет. Интересно, что секрет ее долголетия включал не только строгие здоровые привычки, но и несколько любимых лакомств, которые она ела ежедневно. В частности, по словам ее личного повара Даррена Макгрейди, ее рацион оставался стабильным в течение десятилетий, даже после того, как врачи посоветовали королеве отказаться от вечерних коктейлей.

Однако, чтобы придерживаться такого питания, необязательно иметь десятки поваров, поскольку именно сбалансированное питание и здоровые привычки помогают поддерживать энергию и здоровье даже в пожилом возрасте. Что именно любила самый известный ныне монарх, рассказали в Eat This, Not That.

Чай с печеньем

Королева любила начинать день с чашки горячего чая Эрл Грей без сахара и с молоком. Кроме того, она любила наслаждаться напитком с печеньем или крекером, которое в Англии часто называют бисквитами. Ее любимым печеньем были хрустящие шоколадные Chocolate Bath Olivers, которые идеально подходят для легкого перекуса перед завтраком.

Официальный завтрак

После купания и одевания королева завтракала холодными хлопьями, в частности Special K, которые были ее любимыми. Иногда к завтраку подавали тосты с мармеладом и очень редко яйца.

Обед

Для обеда королева отдавала предпочтение блюдам с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов. Хорошим вариантом считалась жаренная на гриле морская рыба или лосось с овощами, такими как шпинат и цуккини. Также она любила простой салат с курицей-гриль и всегда избегала крахмалистых продуктов.

Послеобеденный чай

Королева любила традиционный послеобеденный чай с бутербродами с огурцами, фруктовым пирогом и чаем Эрл Грей. Один из любимых сэндвичей Елизаветы II готовили из белого хлеба, сливочного сыра, мяты и тонко нарезанного огурца. Затем у сэндвича срезали корочки и делили его ножом на две части. Кроме того, она лакомилась пенни с вареньем, приготовленным из свежей шотландской клубники и масла.

Ужин

Хотя королева могла выбирать любую еду, она была очень дисциплинированной и придерживалась правила "без крахмала" на ужин, когда обедала сама. Это позволило ей оставаться в форме и поддерживать здоровье в почтенном возрасте. Таким образом, ее меню на ужин часто состояло из грилированной рыбы, салата и овощей.

Десерт

И хотя она придерживалась здорового рациона, иногда в меню королевы был десерт, в частности свежие фрукты, такие как клубника из замка Балморал или персики из Виндзора. Королева не увлекалась молочным или белым шоколадом, однако любила именно темный шоколад, а потому иногда она позволяла себе домашний шоколадный десерт.

Чего королева избегала в рационе

Королева не любила и избегала чеснока. Она предпочитала хорошо пропеченную говядину и никогда не заказывала фастфуд. В конце концов, с 20 поварами на кухне у нее не было для этого необходимости.

