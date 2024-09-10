7 здоровых привычек Голди Хоун, способствующих ее долголетию
Голди Хоун, культовая американская оскароносная актриса и мама другой, не менее известной звезды - актрисы Кейт Хадсон. Голди, несмотря на свой почтенный возраст, поражает своим подтянутым телом, прекрасной физической формой и отношением к собственному здоровью.
В свои 78 лет она сохраняет стройность, активно занимается спортом и не пренебрегает сбалансированным рационом. Что именно помогает ей поддерживать форму и оставаться примером для других, рассказали в Eat This, Not That.
Зеленый сок
Голди употребляет овощные соки несколько раз в день для сияющей кожи и поддержания увлажнения. Кроме того, это также помогает с детоксикацией организма. Попробуйте сок из яблока, капусты, шпината, сельдерея, огурца, петрушки и льняного масла. Однако учтите, что достаточно одного зеленого сока в день, потому что пить их постоянно не нужно.
Ежедневная ходьба
Лучше встать и пойти на прогулку перед завтраком, чем поспать еще 30 минут. Этот принцип помогает Голде разбудить тело, ускорить обмен веществ и сжечь около 80 калорий всего за 20 минут. Даже простая прогулка дает отличный результат для здоровья и энергии. Выделяйте на это время каждый день, чтобы также быть активными и здоровыми.
Бег
Наденьте кроссовки и выходите на пробежку, где бы вы ни были - на улице или в зале. Бег помогает не только сбросить вес, но и удержать его, сжигая около 8-10 калорий в минуту. Это также отличный способ разгрузить ум, получить эндорфины и оставаться подтянутыми и здоровыми, как Голди Хадсон.
Интервальная тренировка
Если у вас мало времени на тренировки, попробуйте 15-минутные сессии, как делает Голди, по принципу: 1 минута ходьбы, затем бег, спринт и повтор. Во время спринтов тело тратит больше энергии и калорий, чтобы поддерживать мышцы. Кроме того, вам не нужен спортзал, а только кроссовки и часы.
Сознательное питание
Медленнее ешьте и наслаждайтесь каждым кусочком пищи. Сосредоточьтесь на вкусе и текстуре, чтобы лучше почувствовать блюдо. Следите за сигналами тела, когда ваше оно насыщено, а также отличайте настоящий голод от эмоционального. Это поможет вам избегать переедания и поддерживать здоровый вес, как это делает Голди.
Приготовление здоровых блюд
Готовь здоровые мясные блюда в одном горшке или сковородке, добавляя овощи, нежирное мясо и зерновые продукты. Это позволит получить сбалансированную и питательную пищу. Кроме того, простого плана питания легче придерживаться и поддерживать вероятность успеха. Голди отмечает, что важно, чтобы блюда были полезными и вкусными.
Медитация
Чтобы поддерживать эмоциональный баланс и избегать стресса, выделяйте 10 минут утром и вечером на глубокое дыхание и очищение мыслей. Это поможет снизить уровень кортизола, который способствует накоплению жира. Спокойный ум поможет вам лучше контролировать свои пищевые привычки и вместо сладостей и нездоровых закусок выбирать полезные продукты.
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