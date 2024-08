Звездные секреты красоты и здоровья: как Хиллари Дафф поддерживает свою физическую форму

Американская актриса и певица Хилари Дафф, известная подросткам начала нулевых в главной роли в ситкоме "Лиззи Макгвайр", остается отличным примером для подражания. В этом году, в свои 36 лет, актриса в четвертый раз стала мамой и несмотря на это она продолжает поражать поклонников своей отличной фигурой.

Звезда активно занимается фитнесом и йогой, придерживается сбалансированного питания и доказывает, что поддерживать отличную форму можно даже с напряженным графиком работы, ухаживая за четырьмя детьми. Что именно помогает ей чувствовать себя в форме и в чем секрет ее отличного вида, рассказали в Eat This, Not That!

Она гордится своим телом

После рождения ее третьего ребенка, Дафф поделилась, что она гордится своим телом и изменениями, которые оно пережило беременности. Она призывает сосредоточиться не только на физическом виде, но и на внутреннем благополучии, подчеркивая важность ухода за собой внутри.

"Мы делаем процедуры по уходу за лицом, ботокс, прически, мелирование, поднятие бровей и ресниц... Но я хочу работать над собой изнутри. Это самая важная часть системы", — говорит Дафф в интервью для Women's Health.

Ее тренировки состояли из подъема веса, силовых упражнений и движений на стабильность

Чтобы поддерживать свою форму в условиях напряженного графика и уделять внимание семье, Дафф тратила 4 дня в неделю на тренировки с тренером, которые включали поднятие весов, силовые упражнения и упражнения на стабильность. Ее занятия варьировались от приседаний с отягощениями до поднятия гантелей и кардиотренировок. Кроме того, в перерыве между тренировками она играла в теннис или ходила в поход. Дафф отмечала, что это помогало ей лучше спать и чувствовать себя лучше.

Она заряжается японской едой и уютом в постели до 7:30

Для ухода за собой Дафф переодевается в пижаму после того, как дети ложатся спать. По вечерам она с мужем наслаждается суши, просматривает любимые шоу, читает или занимается вязанием. Кроме того, свободное время Дафф проводит на теннисе или в походах, что положительно влияет на ее самочувствие.

