Коронавирус наступает: сколько людей умерло от COVID-19 за последнюю неделю августа

За последнюю неделю августа зафиксированы 10 622 случая заболевания COVID-19. Вместе с тем умерли 14 человек с положительным результатом на SARS-CoV-2.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья. Отмечается, что заболеваемость выросла почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей, но вдвое уменьшилась по сравнению с августом прошлого года.

"По данным рутинного эпиднадзора, полученным от учреждений здравоохранения из всех областей Украины, кроме Луганской и Запорожской, в течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) количество лиц с положительными результатами на COVID-19 составило 10 622 человека, что на 46,2% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 7265 случаев. Также за неделю было зарегистрировано 14 летальных случаев среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что по сравнению с августом прошлого года, в этом году зафиксировано вдвое меньше случаев заболевания SARS-CoV-2: 45 500 случаев в августе 2024 против 22 627 случаев в августе 2025 года.Читайте также: Августовский подъем COVID-19: почему вирус активизируется летом

По данным ЦОЗ, по состоянию на 25 августа этого года по результатам секвенирования положительных клинических образцов подтверждено три случая инфицирования субвариантом на Нимбус и 125 на Стратус.

В Центре в очередной раз подчеркнули, что вакцинация остается самым эффективным способом защититься от любого варианта COVID-19. В Украине она бесплатная.

Первый за год летальный случай

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в августе на Львовщине, к сожалению, произошел первый за последние годы летальный случай от коронавируса. Умер мужчина в возрасте около 60 лет. Возможно, что причиной смерти пациента стал новый штамм COVID-19 – так называемый Stratus.

Тогда глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко уточнила, что умерший "имел ряд, целый букет заболеваний".

"Относительно других пациентов – течение болезни у них проходит в основном не трудно, но есть люди, которые имеют сопутствующие различные патологии, диагнозы, то у них возникают проблемы", – рассказала Иванченко-Тимко и добавила, что информацию о распространении нового штамма Stratus на Львовщине ожидают от киевской лаборатории.

