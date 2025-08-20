COVID-19 снова распространяется по Украине: на Львовщине впервые за долгое время есть умерший

На Львовщине, к сожалению, произошел первый за последние годы летальный случай от коронавируса. Умер мужчина в возрасте около 60 лет. Возможно, что причиной смерти пациента стал новый штамм COVID-19 – так называемый Stratus, но это должны выяснить в столице.

Об этом сообщила руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко. Она уточнила, что умерший "имел целый ряд, целый букет заболеваний".

"Относительно других пациентов – течение болезни у них проходит в большинстве не трудно, но есть люди, которые имеют сопутствующие различные патологии, диагнозы, то у них возникают проблемы", – рассказала чиновница.

Иванченко-Тимко добавила, что информацию о распространении нового штамма Stratus на Львовщине ожидают от киевской лаборатории.

Что происходит в других областях

В свою очередь главный государственный санитарный врач Хмельницкой области Николай Габрикевич сообщил, что специалисты из девяти образцов, которые прислали из Хмельницкой инфекционной больницы, в четырех подтвердили именно Stratus.

Он уточнил, что новый штамм вируса обнаружили у 77-летнего мужчины, 67-летней женщины и двух детей в возрасте 2 года и 1 год 3 месяца.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

В Киеве специалисты также зафиксировали рост количества госпитализаций больных COVID-19. Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то на данный момент – 68.

Именно поэтому в Украину возвращаются правила, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В одесских медицинских учреждениях из-за распространения COVID-19 вводят карантинные ограничения.

Лечение нового штамма является симптоматическим, специфических средств нет. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев.

Что известно о новом штамме COVID-19 Stratus

Stratus – это не типичный респираторный вирус, как грипп или парагрипп. Его активность длится круглый год: зимой заболеваемость немного возрастает из-за более частых контактов, а летом спадает. В прошлом году новый штамм FLIRT тоже появился в августе, так что в заразном подъеме нет ничего удивительного.

Омикрон мутирует очень быстро, и каждый год или даже каждые полгода появляются новые подвиды, среди которых Stratus является одним из последних.

Симптомы нового штамма

Подвиды Омикрона, включая Stratus, проявляются подобно обычным респираторным инфекциям, но Stratus имеет особенность – высокую заразность. Новые подвиды лучше уклоняются от антител у вакцинированных и переболевших, поэтому распространяются быстрее.

Одним из характерных признаков Stratus является охриплость голоса. Это связано с тем, что вирус опускается ниже и поражает гортань, отекают голосовые связки – у классического коронавируса такого не было.

Лечение

Лечение нового штамма Stratus симптоматическое, специфических средств нет, однако для групп риска предусмотрены противовирусные препараты:

Взрослые: молнупиравир, паксловид;

молнупиравир, паксловид; Дети: ремдесивир (используется только в тяжелых случаях в стационаре для профилактики тяжелых форм).

