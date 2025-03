Короткая тренировка для поддержания формы: как улучшить гибкость в зрелом возрасте

Даже напряженный график и активный темп жизни не повод отказываться от фитнеса. Кроме того, поддержание регулярной физической активности особенно важно в зрелом возрасте, поскольку тренировки укрепляют тело, улучшают выносливость и снижают риск травм.

Видео дня

Чтобы получить максимальный эффект от занятий, выбирайте короткие упражнения, которые задействуют все тело, не перегружая его. В Eat This Not That поделились некоторым упражнениям, которые всего за 10 минут помогут поддерживать форму и оставаться гибкими как можно дольше.

Приседания

Приседания — это быстрый и эффективный способ укрепить ноги, а также улучшить баланс и стабильность в теле. Начинайте без отягощений, а со временем, когда почувствуете уверенность, добавляйте вес. Для оптимального результата достаточно всего 3-4 минуты в рамках 10-минутной тренировки. Важно поддерживать правильную технику и комфортный для вас темп.

Отжимания

Отжимания эффективно укрепляют руки и грудные мышцы, даже в короткой тренировке. Если вам сложно выполнять их на прямых ногах, начните с коленей, постепенно увеличивая нагрузку. Делайте минимум 10 повторений за подход, отдыхая 30 секунд, а со временем увеличивайте темп в течение 3-4 минут.

Упражнения на пресс на полу

Завершите тренировку упражнениями на пресс, такими как скручивания или планка. Они укрепляют корпус и улучшают выносливость. Выбирайте разные варианты, чтобы сделать тренировку более интересной. Вы должны поддерживать правильную технику для сохранения безопасности и достижения эффективности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие короткие упражнения могут способствовать формированию крепкого пресса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.