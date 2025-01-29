10-минутная тренировка, формирующая кубики пресса. Видео
Если вы хотите подтянуть пресс и сделать его рельефным, попробуйте тренировки с гантелями. Для этого вам понадобится всего 10 минут в день, 5 коротких упражнений, гантели и желание работать над собой.
В Eat This, Not That поделились таким упражнениям, которые помогут вам приблизиться к своей фитнес-цели. Предлагаем вам ознакомиться с этой тренировкой и добавьте ее в свое расписание.
Скручивание с гантелями
Сядьте, согнув колени и держите гантель двумя руками за концы оборудования. Вращайте корпус влево и вправо, активируя косые мышцы. Выдыхайте при повороте, вдыхайте в центре и выполняйте упражнение в течение 45 секунд. После выполнения отдохните в течение 15 секунд.
Перетягивание гантелей
Перейдите в положение планки с ногами чуть шире бедер и положите две гантели перед собой. Одной рукой перетащите гантель в противоположную сторону, а затем повторите другой рукой, удерживая корпус стабильным. Выполняйте упражнение в течение 45 секунд, напрягая мышцы кора, а затем отдохните 15 секунд.
Скручивание чемодана
Сядьте на пол, вытяните ноги вперед, возьмите гантель обеими руками. Подтянитесь до хруста, держа гантель над коленями, а затем вернитесь в исходное положение, переместив гантель за голову. Следите, чтобы спина оставалась ровной, активируя нижний пресс и поперечную мышцу живота. Выполняйте упражнение 45 секунд, после чего отдохните 15 секунд.
Скручивание с прикосновением к пальцам и подъем ног
Сядьте с гантелью в руках и начните выполнять скручивания, двигая гантель к пальцам ног. Напрягите нижний пресс, прижимая поясницу к коврику, и поочередно опускайте ноги. Для облегчения можно согнуть колени. Выполняйте упражнение в течение 45 секунд, затем отдохните 15 секунд.
Планка на предплечьях с прикосновением к гантели
Чтобы завершить тренировку, расставьте ноги широко и положите гантель сбоку на расстоянии 15-30 см. Одной рукой касайтесь гантели перед собой, чередуя руки, при этом держите тело ровным. Выполняйте упражнение 45 секунд, а затем отдохните.
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