Коровье или козье: какое молоко выбрать для здоровья
Коровье молоко самое популярное и используется для изготовления молочных продуктов. Речь идет о сыре, масле и йогурте. В то время как козье имеет острый вкус и из него часто готовят специальные сыры.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что козье и коровье молоко имеют определенные отличия по вкусу, питанию и усвояемости.
Коровье и казачье: разница между молоком
Вкус: коровье молоко имеет мягкий, сливочный вкус, а козье – более острый и сладкий.
Усвояемость: козье молоко легче усваивается, чем коровье, из-за меньшего содержания лактозы и молекулы жира.
Содержание жира: козье имеет меньше жира, чем коровье.
Белок: козье молоко имеет меньше белка, чем коровье, но белок в козьем легче усваивается.
Аллергия: козье молоко имеет те же белки, что и коровье, поэтому у людей могут возникать аллергические реакции на оба типа. Однако в козьем молоке меньше лактозы.
Доступность: коровье молоко широко доступно, в отличие от козьего.
Кальций: коровье молоко имеет больше кальция.
Витамины и минералы: оба типа молока являются хорошими источниками витаминов и минералов, таких как кальций, витамин D и калий. Однако козье больше питательных веществ, а именно витамин А и медь.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, полезно ли человеку пить черный кофе.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.