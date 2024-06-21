Коровье или козье: какое молоко выбрать для здоровья

Коровье молоко самое популярное и используется для изготовления молочных продуктов. Речь идет о сыре, масле и йогурте. В то время как козье имеет острый вкус и из него часто готовят специальные сыры.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что козье и коровье молоко имеют определенные отличия по вкусу, питанию и усвояемости.

Коровье и казачье: разница между молоком

Вкус: коровье молоко имеет мягкий, сливочный вкус, а козье – более острый и сладкий.

Усвояемость: козье молоко легче усваивается, чем коровье, из-за меньшего содержания лактозы и молекулы жира.

Содержание жира: козье имеет меньше жира, чем коровье.

Белок: козье молоко имеет меньше белка, чем коровье, но белок в козьем легче усваивается.

Аллергия: козье молоко имеет те же белки, что и коровье, поэтому у людей могут возникать аллергические реакции на оба типа. Однако в козьем молоке меньше лактозы.

Доступность: коровье молоко широко доступно, в отличие от козьего.

Кальций: коровье молоко имеет больше кальция.

Витамины и минералы: оба типа молока являются хорошими источниками витаминов и минералов, таких как кальций, витамин D и калий. Однако козье больше питательных веществ, а именно витамин А и медь.

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