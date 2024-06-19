Полезно ли пить черный кофе: его особенности

Кофе играет особое место в жизни человека, в частности, утро многих начинается именно с этого напитка. Более того, кофе имеет ряд преимуществ для здоровья.

О них рассказывает врач Крис Завос. По его словам, особенно это касается черного кофе без сахара, сливок или молока.

Польза черного кофе для человека:

Калорийность

Черный кофе является низкокалорийным напитком, содержащим около двух калорий на чашку.

Улучшение когнитивных функций

Кофеин помогает улучшить когнитивные функции. Речь идет о бдительности, фокусе и памяти

Повышение метаболизма

Кофеин, содержащийся в кофе, повышает метаболизм и ускоряет сжигание жира.

Снижение риска диабета второго типа

Согласно исследованию, потребление черного кофе связано со снижением риска диабета второго типа.

Снижение риска заболеваний печени

Регулярное употребление черного кофе может привести к уменьшению риска заболеваний печени, в частности рака и цирроза.

Улучшение спортивных показателей

Кофеин может улучшить спортивные показатели лица, увеличивая выносливость и уменьшая усталость.

Норма потребления кофе

Врач подчеркнул, что эти преимущества для здоровья человека связаны с умеренным употреблением черного кофе. То есть три-пять чашек в день. В то время как чрезмерное потребление может иметь негативные последствия. А именно повышенная тревога, проблемы с пищеварением и нарушение сна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, полезно ли есть кинзу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.