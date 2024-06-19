Полезно ли пить черный кофе: его особенности
Кофе играет особое место в жизни человека, в частности, утро многих начинается именно с этого напитка. Более того, кофе имеет ряд преимуществ для здоровья.
О них рассказывает врач Крис Завос. По его словам, особенно это касается черного кофе без сахара, сливок или молока.
Польза черного кофе для человека:
Калорийность
Черный кофе является низкокалорийным напитком, содержащим около двух калорий на чашку.
Улучшение когнитивных функций
Кофеин помогает улучшить когнитивные функции. Речь идет о бдительности, фокусе и памяти
Повышение метаболизма
Кофеин, содержащийся в кофе, повышает метаболизм и ускоряет сжигание жира.
Снижение риска диабета второго типа
Согласно исследованию, потребление черного кофе связано со снижением риска диабета второго типа.
Снижение риска заболеваний печени
Регулярное употребление черного кофе может привести к уменьшению риска заболеваний печени, в частности рака и цирроза.
Улучшение спортивных показателей
Кофеин может улучшить спортивные показатели лица, увеличивая выносливость и уменьшая усталость.
Норма потребления кофе
Врач подчеркнул, что эти преимущества для здоровья человека связаны с умеренным употреблением черного кофе. То есть три-пять чашек в день. В то время как чрезмерное потребление может иметь негативные последствия. А именно повышенная тревога, проблемы с пищеварением и нарушение сна.
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