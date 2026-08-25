Кортизол и уровень сахара в крови: как гормон стресса влияет на диабет 2 типа

Стресс может влиять на организм гораздо сильнее, чем кажется, в частности на уровень сахара в крови. Новое исследование выявило возможную связь между суточными колебаниями кортизола и концентрацией глюкозы у людей с диабетом 2 типа.

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Учёные установили, что более стабильный уровень этого гормона в течение дня может сопровождаться более высокими показателями сахара в крови. Результаты исследования также подчеркивают важность контроля стресса как части комплексного подхода к лечению диабета, пишет eatthis.com.

"У здоровых людей уровень кортизола естественным образом колеблется в течение дня, повышаясь утром и снижаясь ночью", – пояснил Джошуа Дж. Джозеф, эндокринолог и исследователь Научно-исследовательского центра диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо.

По его словам, у людей с диабетом 2 типа наблюдалась иная картина: у тех, у кого уровень кортизола оставался более стабильным в течение дня, отмечались более высокие показатели глюкозы.

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Почему важно контролировать уровень стресса при диабете?

Исследователи подчеркивают, что при контроле диабета важно учитывать не только питание и физическую активность. Значительную роль также могут играть качество сна и уровень стресса.

Именно стресс стал одним из факторов, который Джозеф решил изучить более подробно. Все участники исследования страдали диабетом, а люди, которые чаще сталкивались со стрессом или симптомами депрессии, демонстрировали более стабильный профиль кортизола.

Учёный отмечает, что важное значение может иметь не только общий уровень этого гормона, но и то, как он изменяется в течение суток. Нарушение естественного ритма кортизола потенциально может быть связано с различными последствиями для здоровья.

Кортизол может иметь значение не только для лечения

Ученые предполагают, что взаимосвязь между гормоном стресса и уровнем глюкозы может быть важна не только для людей, уже страдающих диабетом 2 типа. В перспективе контроль стресса и нормализация суточного ритма кортизола могут играть определенную роль и в профилактике заболевания.

Впрочем, пока недостаточно доказательств, чтобы делать окончательные выводы. Для подтверждения этой теории необходимы дополнительные исследования.

Тем временем Джозеф советует людям с диабетом 2 типа уделять внимание своему психологическому состоянию, стараться уменьшать воздействие стресса и находить время для отдыха. Полезным может быть регулярное занятие делами, которые доставляют удовольствие и помогают расслабиться.

"Мы начали новое исследование, чтобы выяснить, могут ли практики осознанности снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа", – рассказал Джозеф.

В то же время специалист подчеркнул, что осознанность – далеко не единственный способ борьбы со стрессом.

"Важно найти то, что вам нравится, и сделать это частью вашего ежедневного распорядка", – добавил исследователь.

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