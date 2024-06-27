Косточка авокадо: действительно ли ее можно потреблять

Некоторые люди заявляют, что косточка авокадо может быть полезна для здоровья, ведь она содержит питательные вещества. Однако нет доказательств ее безопасного потребления.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что косточка авокадо содержит полезные жиры и клетчатку.

Пищевая ценность косточки авокадо

Косточка авокадо является источником углеводов, жирных кислот, минералов, белков и витаминов. Согласно исследованию, косточки содержат антиоксиданты, такие как флавоноиды и фенол. Они защищают клетки от повреждения, могут снизить риск заболевания. Более того, соединения имеют и другие преимущества, а именно борьба с воспалением и снижение уровня холестерина.

Риски употребления косточки авокадо

Существуют ограниченные данные относительно того, действительно ли косточка авокадо полезна и безопасна. Косточка может содержать соединения, опасные для потребления. Речь идет о цианогенных гликозидах, дубильных веществах и ингибиторах трипсина. Это антинутриенты, которые могут снизить способность организма усваивать минералы и витамины.

Безопасно ли есть косточку авокадо

Нет доказательств, что косточка авокадо безопасна для употребления в любой форме. Вместо этого эксперты советуют отдавать предпочтение мякоти авокадо, ведь она наполнена жиром, витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой.

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