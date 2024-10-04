Коварные привычки, которые разрушают здоровье вашего кишечника с возрастом

Кишечник играет решающую роль в общем состоянии организма. Его даже иногда называют "вторым мозгом" из-за тесной связи с центральной нервной системой.

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Часто люди не уделяют должного внимания здоровью этого органа. Эксперт Санни Джейн рассказал eatthis.com, что некоторые наши ежедневные привычки с возрастом могут повредить работе кишечника.

Отсутствие регулярной физической активности

По словам Джейна, исследования показывают, что физические упражнения способствуют разнообразию микробиоты кишечника, что является критически важным для его здоровья. Малоподвижный образ жизни влияет не только на мышцы и продолжительность жизни, но и на функцию микробов в кишечнике.

"Физическая активность напрямую связана с разнообразием кишечной микрофлоры. Мы должны относиться к нашим кишечным микробам так же, как к своему телу. Это напоминает популярную игру Tamagotchi, где нужно было ухаживать за своим виртуальным питомцем, кормить его и тренировать. Если вы его игнорируете – он просто умрет", – говорит Джейн.

Неправильное питание

Кроме физических упражнений, кишечник нуждается в пробиотиках и растительной клетчатке. Если вы не знаете, с чего начать, обратитесь к диетологу или пищевому специалисту. Джейн советует включить в рацион пробиотические продукты, такие как кефир, квашеная капуста, йогурт, кимчи. Продукты с высоким содержанием клетчатки, например сухофрукты, свежие фрукты (апельсины, ягоды), орехи, семена, овощи (брокколи, горошек, картофель) также должны стать частью вашего меню.

Чрезмерный стресс

По словам Джейна, стресс или депрессия могут приводить к "дырявому кишечнику" – состоянию, когда барьеры кишечника разрушаются, позволяя вредным микробам и токсинам проникать в кровоток. Хронический стресс увеличивает воспаление, что затрудняет работу кишечника.

Советы по улучшению здоровья кишечника

Джейн рекомендует включить в расписание кардионагрузки, таких как езда на велосипеде, бег трусцой, йога, помогающие уменьшить стресс и улучшить циркуляцию крови. Важно также не перегружать организм чрезмерными тренировками. Если физические упражнения проводятся на интенсивном уровне, важно контролировать их влияние на кишечную микрофлору.

"Пытайтесь ограничить потребление сахара, который стимулирует рост вредных микробов, при этом увеличивайте потребление ягод, клетчатки и полезных белков. Также стоит добавить в рацион ферментированные продукты и пробиотики", - заключает Джейн.

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